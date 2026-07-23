Schon bezahlt, kaum genutzt: Die besten iPhone-Spiele bei Netflix

Netflix wird vor allem als Videodienst wahrgenommen, im Abo steckt jedoch auch eine umfangreiche Spiele-Flatrate. Aktuell stehen mehr als 80 Spiele für iPhone und iPad bereit. Sie enthalten keine Werbung, keine zusätzlichen Gebühren und keine spielinternen Käufe. Das gilt auch für den günstigsten Tarif mit Werbung.

Die Spiele werden als eigenständige Apps aus dem App Store geladen. Beim ersten Start genügt die Anmeldung mit einem aktiven Netflix-Konto. Bereits 2024 hatten wir über die damaligen Ausbaupläne von Netflix berichtet. Die angekündigte Größenordnung wurde zwar nicht erreicht, dafür finden sich im heutigen Katalog mehrere vollwertige Konsolen- und PC-Spiele.

Fünf große Spiele für längere Abende

Die prominenteste Empfehlung ist „Red Dead Redemption“. Das Western-Abenteuer enthält neben der vollständigen Einzelspieler-Kampagne auch die Zombie-Erweiterung „Undead Nightmare“. Die technisch anspruchsvolle Umsetzung setzt mindestens ein iPhone 11 voraus.

„Dead Cells“ verbindet schnelle Kämpfe mit regelmäßig neu aufgebauten Levels. Rundenstrategie bietet „Into the Breach“, während „Spiritfarer“ ein ruhigeres Abenteuer rund um Abschied und Freundschaft erzählt. Für gemeinsame Prügeleien im Stil klassischer Arcade-Automaten empfiehlt sich „TMNT: Shredder’s Revenge“.

Fünf Titel für die kurze Runde

Wer nur wenige Minuten überbrücken möchte, kann in „Cut the Rope Daily“ jeden Tag ein neues Rätsel lösen. „Minesweeper“ bereitet den Windows-Klassiker modern auf, während „Storyteller“ Figuren und Situationen zu kurzen Bildergeschichten kombiniert.

„Pinball Masters“ eignet sich für schnelle Flipper-Partien und „Sonic Prime Dash“ für unkomplizierte Endlosläufe. Alle fünf Titel lassen sich gut per Touchscreen bedienen und verlangen keine längere Einarbeitung.

Drei Empfehlungen für jüngere Kinder

„Netflix Playground“ bündelt Minispiele mit Figuren aus der Sesamstraße, Peppa Wutz und weiteren Kinderformaten. „LEGO DUPLO World“ kombiniert freies Spielen mit einfachen Lernaufgaben. In „PAW Patrol Academy“ stehen Zahlen, Formen und Buchstaben im Mittelpunkt.

Der große Vorteil gegenüber vielen kostenlosen Kinderspielen: Werbung, kostenpflichtige Münzpakete und gesperrte Zusatzbereiche entfallen. Eltern sollten trotzdem die Altersfreigabe und die Einstellungen des verwendeten Netflix-Profils prüfen.

Ein Controller lohnt sich

Die Controller-Unterstützung unterscheidet sich je nach Spiel. Gerade „Red Dead Redemption“, „Dead Cells“ und „TMNT: Shredder’s Revenge“ profitieren von echten Analogsticks und Schultertasten. Neben gewöhnlichen Bluetooth-Controllern eignen sich Modelle, die das iPhone wie eine Handheld-Konsole einspannen. Den Backbone One haben wir bereits ausführlicher vorgestellt.