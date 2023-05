Pride Edition 2023: Apple stellt Zifferblatt und Armband vor

Die Bandbreite-App haben wir zuletzt in diesem Artikel vorgestellt und schätzen sowohl das Angebot als auch den verantwortlichen Designer Filip Chudzinski. Wir können den Download in jedem Fall uneingeschränkt empfehlen.

Das neue Zifferblatt der Pride Edition 2023 wird in der kommenden Woche zusammen mit watchOS 9.5 und iOS 16.5. verfügbar sein. Anders formuliert: Apple hat heute bestätigt, dass iOS 16.5 bereits in der kommenden Woche zum Download bereitstehen wird.

Jetzt hat Apple die diesjährige Ausgabe präsentiert und wird das Konfetti-Armband ab dem 23. Mai über die offizielle Apple Store App anbieten. Einen Tage später, am 24. Mai 2023 wird das Armband dann auch in Apples Filialgeschäften verfügbar sein und soll für 49 Euro angeboten werden.

