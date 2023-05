Deutschland-Ticket: Jedes zweite per Smartphone bestellt

Was die Nachfrage nach dem Deutschland-Ticket angeht, scheint diese auch bisherige ÖPNV-Skeptiker zu Bus- und Bahnfahrern zu machen. So zählt der VDV nicht nur sieben Millionen verkaufte Deutschland-Ticket-Abonnements, sondern gibt darüber hinaus an, dass es sich bei etwa zwei Millionen davon um neue Kunden handelt, die bislang noch kein ÖPNV-Abonnement hatten.

Dies dürfte den Verantwortlichen auch ganz gut in den Kram passen, zeichnen sich bei den Chipkarten, die beim regulären Schalter-Abonnement des Deutschland-Tickets ausgegeben werden, jedoch Lieferverzögerungen ab. Der VD geht davon aus, dass der deutschen Personennahverkehr in den kommenden Monaten runde 30 Millionen Chipkarten benötigen wird und Kunden sich auf die Ausgabe von Papiertickets als Übergangslösung einstellen werden müssen.

