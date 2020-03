Powerbeats 4 offiziell vorgestellt

Wie erwartet hat Apple die Powerbeats 4 jetzt offiziell vorgestellt. Der Preis liegt bei 149,95 Euro, damit werden die neuen Bluetooth-Ohrhörer in den Farben Weiß, Schwarz und Rot 50 Euro günstiger als der Vorgänger angeboten.

Anders als bei den Powerbeats Pro sind die Powerbeats 4 nicht komplett kabellos, sondern beide Hörer sind im Nacken mit einem Kabel verbunden.

Die Powerbeats haben dasselbe schlanke Design und dieselbe fortschrittliche Technik wie die Powerbeats Pro und bieten genauso kraftvollen Sound sowie verstärktes Material für Schweiß- und Wasserbeständigkeit.

Die Ohrhörer sind mit Apples H1-Prozessor ausgestattet und unterstützen somit die Sprachbedienung über „Hey Siri“. Alternativ zur Sprachsteuerung finden sich Bedienelemente für Lautstärke, Wiedergabe und Anrufe am rechten In-Ear-Hörer. Der Ein-Aus-Schalter ist am linken Hörer angebracht. Die Akkulaufzeit wird mit 15 Stunden angegeben, per Schnellbetankung lassen sich innerhalb von fünf Minuten bis zu 1,5 Stunden Laufzeit erreichen.

Die neuen Ohrhörer sind bereits auf der Webseite des Herstellers gelistet, lassen sich allerdings noch nicht bestellen.

Passend zum Thema: