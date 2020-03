„30 Tage Fitness zu Hause“: Workout-App vorübergehend kostenlos

Der iOS-Entwickler Edouard Barbier verzichtet in seiner Workout-Applikation „30 Tage Fitness zu Hause“ vorübergehend auf euer Geld. Statt zum Normalpreis von 20 Euro lässt sich der In-App-Kauf der lebenslangen Vollversion kurzfristig kostenlos freischalten.

Mit Hilfe des iPhones-Downloads lassen sich eigene Fitnes-Programme erstellen und deren regelmäßige Absolvierung im Blick behalten. Einsteiger können die App zudem schlicht mit einigen persönlichen Eckdaten wie Geschlecht, Gewicht und Körpergröße füttern, um personalisierte Workout-Vorschläge zu erhalten.

Diese bietet die Workout-App in sogenannten Challenges verpackt an und versucht euch so dazu zu motivieren, langfristig am Ball zu bleiben. Nach dem kostenlosen Download der App könnt ihr die Lebenslange Premium-Version in den Einstellungen über einen 0-Euro-Kauf freischalten. Haltet euch fit.