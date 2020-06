Postbank kooperiert mit Nextbike, Advanzia bald mit Apple Pay

Die Postbank kooperiert mit Nextbike. Für begrenzte Zeit können Postbank-Kunden die Fahrräder des Bike-Sharing-Anbieters deutschland weit kostenlos nutzen.

Der Ablauf ist ein wenig kompliziert, so wie wir das verstehen, erstreckt sich der Aktionszeitraum von Juli bis September und innerhalb dieser Zeit dürfen Personen mit einem Postbank-Girokonto die Fahrräder einen Monat lang für 30 Minuten pro Fahrt kostenlos nutzen. Damit das funktioniert, muss nach Beginn des Aktionszeitraumes ein Postbank-Girokonto in der nextbike-App als Zahlungsmittel neu hinterlegt werden. Die App sollte dann automatisch erkennen, dass es sich um ein Postbank-Konto handelt und für die ersten 30 Minuten pro Fahrt keine Leihgebühr berechnen.

Nextbike ist an zahlreichen Standorten in Deutschland vertreten. In Augsburg und Kiel könnt ihr damit unabhängig von der obigen Aktion gerade ohnehin 30 Minuten kostenlos radeln.

Advanzia Bank bald mit Apple Pay

Ein kleines Apple-Pay-Update haben wir auch noch: Die Online-Direktbank Advanzia soll in Kürze ebenfalls bei Apple Pay Deutschland mit im Boot sein. Das Ganze dürfte mit der Mastercard des Anbieters funktionieren, Google Pay ist bei Advanzia bereits auf gleichem Wege verfügbar.

Am Dienstag erst konnten wir berichten, dass die Sparkassen in Deutschland offenbar kurz vor der Bereitstellung von Apple Pay mit gewöhnlichen Girokarten stehen.