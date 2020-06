Anker Powerline+ II: 3 Meter USB-A auf Lightning mit Preisabzug

Bevor das Angebot ausläuft, wollen wir noch auf das gerade mit 3 Metern Länge für 13,59 Euro erhältliche Powerline+ II Kabel von Anker hinweisen. Mit 20 Prozent Rabatt ist das USB-A-auf-Lightning-Kabel gerade für akzeptable 13,59 Euro zu haben.

USB-A auf Lightning ist mittlerweile fast schon ein wenig exotisch. Aber in der Länge sind USB-C-Kabel meist deutlich teurer, zudem kann das alte USB-A-Netzteil ja auch noch ein wenig arbeiten. Gerade bei langen Kabeln steckt das Netzteil ohnehin meist irgendwo so eingebaut, dass man es gerne dauerhaft dort lässt. In unserem Fall soll die Schwiegermutter ihr iPad auch während des Ladens noch komfortabel nutzen können.

Powerline+ II ist eines der besseren Kabelsortimente von Anker. Die Strippe ist mit Nylon umflochten und hält dem Hersteller zufolge 30 Mal länger als reguläre Kabel. Zudem soll es mit einer Zugkraft von bis zu 79 Kilogramm eines der stärksten Kabel auf dem Markt sein.

Bitte beachtet, dass es die 20 Prozent nur auf die Kabelvariante in Schwarz mit 3 Metern Länge gibt. In anderen Farben und Längen gibt es weniger oder gar keinen Rabatt.