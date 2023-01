Postbank-Debakel: Kunden seit 3 Tagen ohne Onlinezugriff

Die Postbank ist inzwischen in vollem Umfang an die Deutsche Bank übergegangen und es steht zu vermuten, dass die Umstellung nicht zuletzt auch darauf abzielt, die technische Basis diesbezüglich anzugleichen. Allerdings betonen beide Seiten stets, dass die Postbank weiterhin vollkommen unabhängig agiert – dies übrigens auch bezüglich der aktuellen Probleme, seitens der Deutschen Bank gibt man sich hier komplett unwissend.

Mittlerweile rechnet man bei der Postbank offenbar damit, dass die Onlinedienste der Bank erst am morgigen Nachmittag wieder zuverlässig genutzt werden können. Die ursprünglich von der Postbank in Aussicht gestellte Option, man werde die Umstellung als Kunde so gut wie gar nicht bemerken, ging dann wohl komplett in die Hose. Von den aktuellen Störungen sind offenbar gleichermaßen Privatkunden wie auch Geschäftskunden betroffen.

