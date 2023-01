Controller für HomeKit und HomePass sichern Matter-Codes

In den kommenden Wochen dürfen wir nicht nur Hersteller-Updates erwarten, mit deren Hilfe der Leistungsumfang vorhandener Smarthome-Geräte um die Unterstützung des neuen Matter-Standard erweitert wird, sondern es wird darüber hinaus auch exklusives Matter-Zubehör geben. Diese Geräte werden dann auf die Lizenzierung von proprietären Standards wie Apple Home verzichten und ausschließlich über Matter in Smarthome-Umgebungen eingebunden werden können, was sich am Ende hoffentlich auch positiv auf die Verkaufspreise auswirkt.

Mit Controller für HomeKit und HomePass stellen sich bereits die ersten Apps auf diese zusätzliche Geräteklasse ein. In beiden Fällen reagieren die Entwickler frühzeitig auf die kommende Notwendigkeit, die zugehörigen Gerätecodes in ihren Apps zu speichern. Controller für HomeKit bringt die Funktion bereits in der aktuellen Version 6.1.0 (aktuell noch nur in der Mac-Version), bei HomePass laufen die Vorbereitungen hierfür im Rahmen der aktuell über TestFlight ausgegebenen Beta-Version 1.9.17.

Setup-Codes zentral verwaltet

Matter-Geräte verfügen ähnlich wie mit Apple Home kompatible Geräte über einen jeweils einzigartigen, in Form eines QR-Codes oder einer Seriennummer verwendbaren Identifikationscode, mit dessen Hilfe sich sich einfach in Smarthome-Umgebungen einbinden lassen. Insbesondere wenn die Geräte schlecht zugänglich platziert werden oder – etwa weil sie im Außenbereich genutzt werden – die Gefahr besteht, dass der Code mit der Zeit unleserlich wird, tut man gut daran, diesen zu archivieren.

Mit Blick auf die Verwaltung von HomeKit-Codes haben sich alternativ zu einem digitalen Notizzettel bereits Apps wie HomePass oder Controller für HomeKit empfohlen. Fortan können sich diese Anwendungen dann auch um das Sammeln von Matter-Codes kümmern.

Meross-Steckdosen setzen ausschließlich auf Matter

Zu den ersten, ausschließlich mit Matter kompatiblen Geräten dürften wohl die neuen Schaltsteckdosen von Meross zählen. Der Hersteller hat diese im November angekündigt und will jetzt mit der Auslieferung beginnen. Allerdings wird hier bislang nur eine mit den Wandsteckdosen in den USA und Kanada kompatible Version angeboten. Details zum Start einer europäischen Version liegen uns noch nicht vor.