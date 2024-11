Porto wird bald teurer: Preiserhöhung auf bis zu 99 Cent steht im Raum

Darüber, dass die Deutsche Post zum Jahresbeginn 2025 eine Erhöhung der Portokosten für Briefe und Pakete sowohl für Privatkunden als auch für Geschäftskunden plant, konnten wir bereits berichten. Damals ging man noch davon aus, dass die Post das Briefporto um bis zu 10,48 Prozent anheben würde. Damit wäre der Briefbeförderer der derzeitigen Empfehlung der Bundesnetzagentur gefolgt.

Die erste Erhöhung seit 2022, als die Preise um durchschnittlich 4,6 Prozent stiegen, hätte die Kosten für den Standardbrief dann von aktuell 85 Cent auf etwa 90 Cent ansteigen lassen. Bei der Post scheint man es nun jedoch auf einen spürbar stärkeren Sprung anlegen zu wollen.

Preiserhöhung auf bis zu 99 Cent

Hintergrund: Die gestiegenen Preise für Material und Personal sowie die anhaltend schwache Konjunktur belasten das Unternehmen und führten im laufenden Jahr zu einem Rückgang der Rentabilität. Zudem ist das Briefvolumen weiter gesunken; allein die Werbepost hat zuletzt fast ein Fünftel ihres Volumens verloren.

DHL-Chef Tobias Meyer sieht in der moderaten Preiserhöhung keinen ausreichenden Spielraum, um die anstehenden Herausforderungen zu bewältigen. Die Post argumentiert, dass der durch die geplante Erhöhung generierte Mehrumsatz nicht ausreiche, um den ökologischen Umbau des Konzerns zu finanzieren. In einer Agenturmeldung, die unter anderem von der Süddeutschen Zeitung aufgegriffen wurde, führte Meyer an, dass gemäß Postgesetz theoretisch Erhöhungen von bis zu 17 Prozent denkbar wären. Dies entspräche einem sprunghaften Anstieg von 85 auf 99 Cent.

Finale Entscheidung Mitte November

Eine finale Entscheidung über die Höhe der Portoerhöhung soll Mitte November erfolgen. Im europäischen Schnitt liegen die Kosten für einen Standardbrief bei 1,33 Euro.

Die Deutsche Post bietet ihre Dienste bislang deutlich günstiger an als der EU-Durchschnitt. In 26 europäischen Ländern müssen Kunden für den Versand tiefer in die Tasche greifen als in der Bundesrepublik. Dafür wurden hierzulande kürzlich die Brieflaufzeiten verlängert.