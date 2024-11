Mit MagSafe, QI2 und 15 Watt: Neue Auto-Ladehalterung von UGREEN

Der Zubehörhersteller UGREEN bietet eine neue iPhone-Halterung mit Ladefunktion an, die speziell für alle iPhone-Modelle mit magnetischer MagSafe-Rückseite entwickelt wurde und sich entsprechend in Kombination mit allen iPhone-Generationen ab dem iPhone 12 einsetzen lässt.

Das Gerät arbeitet mit dem Qi2-Standard und erlaubt so eine kabellose Aufladung mit einer Ladeleistung von bis zu 15 Watt. Der Hersteller hatte bereits ein vergleichbares Ladegerät im Angebot, dieses lieferte dem iPhone bislang allerdings nur 7,5 Watt.

Laut UGREEN ist die neue Qi2-Modellvariante in der Lage, ein iPhone 15 Pro innerhalb von 30 Minuten von 0 auf 41 Prozent aufzuladen. Ein zusätzlicher Vorteil sei die magnetische Befestigung: Das iPhone wird beim Auflegen auf die Ladehalterung automatisch ausgerichtet und sicher fixiert, lässt sich aber dennoch rotieren und zum Navigieren nutzen. Eine integrierte LED signalisiert das Einsetzen des Ladevorgangs.

Um die Stabilität des Geräts während der Fahrt zu gewährleisten, setzt UGREEN nach eigenen Angaben auf besonders starke Magnete, die eine maximale Tragkraft von bis zu 1100 Gramm haben und das iPhone so auch auf unebenen Straßen sicher in Position halten sollen. Die Halterung ist dabei für alle gängigen Lüftungsschlitze in Fahrzeugen geeignet.

Zum Verkaufsstart bietet UGREEN das neue Modell mit einem 10-Euro-Coupon an, der den Listenpreis auf nur noch 24,99 Euro reduziert. Das Vorgängermodell wird aktuell für 20,99 Euro angeboten.

Produkthinweis UGREEN Qi2 zertifiziertes 15W Wireless Car Charger Handyhalterung Auto mit Ladefunktion kompatibel mit MagSafe für... 24,99 EUR

Mehrere Qi2-Konkurrenten verfügbar

Beim Kauf magnetischer Autoladegeräte ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Geräte den Qi2-Standard unterstützen, da nur dieser gewährleistet, dass das iPhone mit der maximalen Ladeleistung von 15 Watt aufgeladen wird.

Zwar bewerben viele Hersteller eine Ladeleistung von 15 Watt, können diese oft jedoch nur an aufgelegte Android-Geräte weiterreichen. Der von Apple mitentwickelte Qi2-Standard stellt sicher, dass auch das iPhone mit 15 Watt geladen wird. Entsprechende Geräte sind unter anderem von Amegat, Anker und ESR verfügbar.