Plötzlich „Sie“ statt „Du“: Das sind die neuen iCloud-Nutzungsbedingungen

Im Abschnitt „Haftungsbeschränkung“ wurde ein gänzlich neuer Absatz eingefügt, der jedoch ausschließlich in Regionen von Relevanz ist, in denen das „Verbrauchervertragsgesetz von Japan Anwendung findet“.

Wir haben die aktuellen iCloud-Nutzungsbedingungen mit der bislang gültigen Version verglichen, die von Apple zuletzt am 23. Januar 2023 überarbeitet wurde. Das schnelle Fazit: So wenig wie diesmal hat Apple noch nie an den iCloud-Nutzungsbedingungen geschraubt. Abgesehen von einer gänzlich entfernten Passage und einem neu hinzugefügten Abschnitt, haben fast alle Eingriffe im Dokument kosmetischen Charakter.

Wenn Apple Änderungen an den iCloud-Nutzungsbedingungen vornimmt, dann geschieht dies fast immer gleichzeitig mit der Ausgabe neuer Systemversionen für macOS, iOS und watchOS. So hat Cupertino auch das gestrige Update-Feuerwerk zur Überarbeitung der iCloud-AGB genutzt, oder zur Verteilung der neuen „Vertragsbedingungen für iCloud“.

Insert

You are going to send email to