watchOS 10 im Video: „Wie Sie Ihre Apple Watch verwenden“

Apple geht in dem bislang nur auf englischer Sprache vorliegenden Video sowohl auf alltägliche Handlungen, wie etwa das Beantworten eingegangener Kurznachrichten, die Bezahlung mit Apple Pay und das Prüfen der Aktivitätsringe ein, widmet sich aber auch den Neuheiten von watchOS 10, wie etwa der Bedienung der Smart Stacks und dem Zugriff auf den so genannten App-Switcher.

Ihr habt watchOS 10 bereits installiert (oder wollt dies heute noch tun) und habt fünf Minuten freie Zeit? Dann schaut euch das neu veröffentlichte Video „How to use your Apple Watch“ auf dem offiziellen Apple-Support-Kanal bei YouTube an.

