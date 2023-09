watchOS 10: Das bislang größte Update für die Apple Watch

Der Aktualisierung geradezu entgegenfiebern dürften ambitionierte Sportradfahrer, die sich über neue Optionen für Radfahrtrainings freuen können. Wer Apples Computeruhr hingegen als ganzheitlichen Gesundheitsbegleiter einsetzt, der wirft nach dem Update einen Blick in die Achtsamkeits-App. Diese bietet nun auch Funktionen für das seelische Wohlbefinden an – etwa die Möglichkeit die im Tageslicht verbrachte Zeit aufzuzeichnen, um deren Einfluss auf den eigenen Gemütszustand zu ermitteln.

Nachdem Cupertino im Laufe der vergangenen Jahre weder an den beiden Tasten der Apple Watch noch an der Funktionsweise der verfügbaren Zifferblätter signifikante Änderungen vorgenommen hat, kommen in diesem Jahr viele visuelle und funktionale Neuerungen auf die Nutzer der Computeruhr zu.

Insert

You are going to send email to