Plötzlich eingestellt: Loxone entfernt HomeKit-Integration

Damals gab Loxone an, Dank offizieller HomeKit-Unterstützung ab sofort in der Lage zu sein Beleuchtung, Beschattung, Lüftung und Heizung in Gebäuden steuerbar zu machen und schrieb in Fettbuchstaben : „ Loxone ist damit der einzige Hersteller von professionell installierten Automatisierungslösungen, der Apple HomeKit nativ unterstützt „.

Ziemlich genau vier Monate nachdem der in Österreich beheimatete, auf Smart-Home-Steuerung und intelligente Gebäude-Automatisierung spezialisierte Anbieter Loxone über seine HomeKit-Zertifizierung informierte , wurde diese in Teilen nun wieder zurückgezogen.

