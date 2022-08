Zehn Monate AirPods 3: Telekom verkauft zum Aktionspreis

Im offiziellen Online-Shop der Deutschen Telekom wird die dritte Generation der drahtlosen Apple Ohrhörer gerade mit einem deutlichen Preisnachlass angeboten, auf den uns ifun.de-Leser Sebastian hingewiesen hat. Statt wie Apple 199 Euro zu verlangen oder 177 Euro wie Amazon bietet die Telekom die Ohrhörer mit Ladecase zum Aktionspreis von nur 149 Euro an und unterbietet den Listenpreis des Herstellers damit um genau 50 Euro.

Was die Liefersituation angeht, stellt die Telekom eine Lieferzeit von ein bis vier Tagen in Aussicht, bietet aber auch die Möglichkeit an Bestellungen im Telekom Shop abzuholen. Versandkosten fallen beim Online-Kauf keine an. Apple hat die AirPods im Oktober 2021 in den Markt eingeführt und bietet mit den Ohrhörern die inzwischen vierte Modellvariante an.

Neben den Original-AirPods, die 2016 in den Markt eingeführt wurden, gibt es seit 2019 die mit einer zusätzlichen Geräuschunterdrückung ausgestatteten AirPods Pro. Ende 2020 wurden mit den AirPods Max die ersten Over-Ear-Kopfhörer in das AirPods-Portfolio aufgenommen.

Die AirPods der 3. Generation verzichten auf Silikon-Aufsätze und sitzen offen im Gehörgang statt diesen zu versiegeln. Wir haben die Ohrhörer im vergangenen Oktober ausführlich besprochen und gelobt.

AirPods 3: Wir sind vollständig überzeugt

Gähnen und Lachen teils problematisch

Ausgestattet mit 3D Audio und einer satten Akkulaufzeit von 30 Stunden (bei zwischenzeitlicher Nutzung des Ladecases), stört uns eigentlich nur, dass wir noch immer nicht in der Lage sind die Ohrhörer beim ersten Versuch korrekt in das Ladecase einzusehen und stets einmal die Seiten vertauschen.

Andere Kritik aus der Community, etwa das die Ohrhörer beim Lachen oder Gähnen ihren Halt im Ohr verlieren, können wir im Einsatz nur erahnen, haben aber keine wirklichen Probleme mit Passform oder Sitz.