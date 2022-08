HomeKit-Workaround: Die Garage per Siri-Sprachbefehl öffnen

Wer ohnehin Homebridge laufen hat, kann sich die Investition in eine zusätzliche Schaltsteckdose sparen und stattdessen sogenannte Dummy-Schalter verwenden. Das dafür benötigte Homebridge-Plugin nennt sich „ Dummy Switches “ und sorgt dafür, dass in HomeKit real nicht existierende Schalter angezeigt werden können, die sich dann für solche Zwecke verwenden lassen.

In unseren Screenshots haben wir die Steckdose „Garagentor“ genannt und den eigentlichen Garagentoröffner binden wir dann in eine Automation ein, die so angelegt ist, dass sich das Garagentor öffnet wenn die Steckdose eingeschaltet wird und das Garagentor geschlossen wird, wenn ihr die Steckdose ausmacht. Jetzt könnt ihr „Hey Siri, Garagentor an“ sagen, um die Garage zu öffnen und umgekehrt. Um dem Ganzen ein wenig mehr Schutz vor Missbrauch mitzugeben, kann man die Steckdose ja ein wenig kreativer als „Garage“ oder „Garagentor“ benennen.

