Ottocast OttoSafe Cam: Dashcam trifft Wireless CarPlay

Der für seine CarPlay-Adapter bekannte Anbieter Ottocast kombiniert mit der neuen OttoSafe Cam zwei Zubehörkategorien, die bislang meist getrennt im Auto landen. Das Gerät arbeitet zugleich als 2K-Dashcam und als Adapter, der vorhandenes kabelgebundenes Apple CarPlay drahtlos macht. Voraussetzung ist entsprechend ein Fahrzeug mit ab Werk vorhandenem Wired CarPlay. Der Hersteller nennt Modelle ab Baujahr 2016 als Zielgruppe.

Die Kombination soll vor allem den Gerätepark rund um Mittelkonsole und Windschutzscheibe reduzieren. Statt CarPlay-Adapter und Dashcam separat zu betreiben, übernimmt die OttoSafe Cam beide Aufgaben. Ganz ohne Kabel kommt allerdings auch diese Lösung nicht aus. Die Kamera selbst muss montiert und mit Strom versorgt werden, während der mitgelieferte Adapter am CarPlay-Anschluss des Fahrzeugs steckt.

Dashcam-Bild direkt im Fahrzeugdisplay

Die Kamera zeichnet mit 2K-Auflösung auf und speichert ihre Videos auf einer microSD-Karte. Ein integrierter G-Sensor erkennt stärkere Erschütterungen und schützt die zugehörige Aufnahme davor, bei der Schleifenaufzeichnung überschrieben zu werden.

Eine Besonderheit ist die Bedienung über das vorhandene Fahrzeugdisplay. Livebild, gespeicherte Clips und deren Verwaltung lassen sich dort aufrufen, ohne dafür zunächst eine zusätzliche iPhone-App öffnen zu müssen. Auch Schnappschüsse sind vorgesehen. Ein doppeltes Antippen löst eine Fotoaufnahme aus. Die Videoaufzeichnung läuft während der normalen CarPlay-Nutzung im Hintergrund weiter.

Dass die Verbindung mehrerer Auto-Zubehörgeräte nicht immer reibungslos funktioniert, zeigte sich bereits bei unserem Test der Baseus VD1 Pro. Dort kamen sich Dashcam und drahtloser CarPlay-Adapter bei der WLAN-Nutzung in die Quere. Die OttoSafe Cam umgeht diesen Aufbau, indem beide Funktionen von Anfang an als gemeinsames System vorgesehen sind.

Kein Ersatz für aufwendige Parküberwachung

Ottocast nennt für die Funkverbindung WLAN im 5-GHz-Bereich sowie Bluetooth. Firmware-Aktualisierungen sollen drahtlos eingespielt werden können. Kamera und CarPlay-Adapter lassen sich laut Hersteller gemeinsam oder getrennt verwenden. Die Kamera funktioniert allerdings ausschließlich mit dem beiliegenden Adapter und nicht mit anderen Wireless-CarPlay-Dongles.

Für Nutzer, die eine umfangreiche Parkraumüberwachung oder mehrere gleichzeitig aufzeichnende Kameraperspektiven suchen, ist das Konzept nicht gedacht. Anders als etwa die von uns getestete Baseus-Dual-Dashcam setzt Ottocast hier auf die Verbindung von Fahrtenaufzeichnung und CarPlay-Nachrüstung.

Der Hersteller bietet die OttoSafe Cam zur Markteinführung für 121,95 Euro statt regulär 130,95 Euro über den hauseigenen Shop bereit.