Ohne Zusatzkosten wäre es ein Volltreffer
iPhone Handoff ausprobiert: Genial einfach, aber warum kostet das extra?
Mit iPhone Handoff verspricht Apple, den Wechsel zwischen zwei iPhones praktisch unsichtbar zu machen. Beim Umstieg auf das neue iPhone 18 Pro haben wir die Funktion selbst ausprobiert. Und tatsächlich: Technisch funktioniert das Ganze erstaunlich gut. Ob man dafür allerdings jeden Monat zusätzlich bezahlen möchte, ist eine andere Frage.
Nach der Einrichtung teilen sich beide iPhones dieselbe Mobilfunknummer. Anders als bei einer klassischen MultiSIM ist jedoch immer nur eines der Geräte aktiv. Möchte man wechseln, genügt es im Alltag praktisch, das andere iPhone zu entsperren. Wenige Augenblicke später übernimmt dieses Mobilfunk, Telefonie und Nachrichten. Sichtbar wird der Vorgang bei uns lediglich durch einen kurzen Hinweis in der Dynamic Island.
Der Wechsel fällt kaum auf
Genau darin liegt die eigentliche Stärke. Wer etwa ein großes iPhone im Alltag nutzt und für Sport, Garten, Strand oder Reisen lieber ein kleineres oder älteres Modell einsteckt, muss weder eine eSIM übertragen noch in einer Anbieter-App umständlich das aktive Gerät ändern. Apple beschreibt den Wechsel ebenfalls schlicht so: Das gewünschte iPhone entsperren und die Rufnummer wandert automatisch mit.
iCloud-Daten, Apps und iMessages sind ohnehin auf beiden Geräten vorhanden. Dadurch wirkt der Wechsel im Alltag nahezu nahtlos. Auch der über „Wo ist?“ geteilte Standort folgt dem jeweils aktiven iPhone.
SMS sind nicht ganz so elegant
Ganz ohne Einschränkungen funktioniert das Konzept allerdings nicht. Klassische SMS beziehungsweise MMS sind anders als iMessages an das jeweils aktive Mobilfunkgerät gebunden. In unserem Test kamen diese entsprechend nicht parallel auf beiden iPhones an. iMessages synchronisierten sich dagegen wie gewohnt über iCloud.
Auch die Apple Watch wechselt nicht automatisch zwischen den Geräten. Sie bleibt mit ihrem bisherigen iPhone gekoppelt. Einzelne Wallet-Inhalte können ebenfalls nur auf einem Gerät aktiv sein.
Etwas umständlich wird es zudem, wenn Handoff wieder abgeschaltet oder eines der Geräte ersetzt werden soll. Zum vollständigen Deaktivieren verweist Apple ausdrücklich an den Mobilfunkanbieter. Das Löschen der eSIM reicht nicht zwangsläufig aus und kann sogar dazu führen, dass die Option weiterhin berechnet wird.
6,95 Euro nehmen den Reiz
Und damit sind wir beim größten Kritikpunkt. In Deutschland unterstützt bislang nur die Telekom iPhone Handoff. Technisch läuft die Funktion dort über das bestehende MultiSIM-Angebot. Eine zusätzliche MultiSIM kostet regulär 6,95 Euro im Monat. Im aktuellen MagentaMobil L ist eine enthalten, im XL sind es zwei.
Wer ohnehin eine MultiSIM bezahlt oder sie im Tarif inklusive hat, kann Handoff einfach als komfortablere Umschaltung betrachten. Extra buchen würden wir die Option dafür aktuell eher nicht. Eine klassische MultiSIM erlaubt schließlich sogar den parallelen Betrieb mehrerer Geräte.
Ohne zusätzliche monatliche Kosten sähe unser Fazit anders aus. Dann wäre iPhone Handoff eine jener Apple-Funktionen, die einfach im Hintergrund arbeitet und den Alltag erleichtert, ohne dass man überhaupt darüber nachdenken muss. Die Umsetzung ist gelungen – die Tarifpolitik macht sie hierzulande bislang nur unnötig schwer schmackhaft.
Sehe ich auch so. Wäre ne schöne Funktion, dass man dafür aber gleich wieder abgezockt werden soll… nein, danke!
Warum immer gleicht „abgezockt“? Mehr Leistung mehr Geld. Eine Multi SIM mit all seinen Leistungen ist halt nicht geschenkt.
Stimmt leider nicht bei allen Anbietern. Gibt durchaus Anbieter mit MultiSIM Support ohne zusätzliche Kosten. Aber dann steht halt nicht das magentafarbene T auf der Rechnung
Und für weniger Leistung (also keine Simkartenslots etc.) nimmt Apple dann natürlich auch weniger Geld für die Geräte? :D
Geschenkt nicht, aber dennoch ohne monatliche Kosten. Ich habe meinen beiden Multi Simkarten vor circa 15-18 Jahren gekauft. Pro Karte habe ich einmalig 20 € bezahlt. Sie sind heute noch gültig und es werden keine monatlichen Kosten berechnet! Obwohl sich sie damals gar nicht unbedingt brauchte, hat sich diese frühe Investition im Nachhinein sehr gerechnet
mein o2 Tarif hat 10 multisims kostenlos
Richtig. Ich hab O2 und 3 kostenfreie Multisim zur Verfügung. Einziges Manko man kann nur auf einer SIM SMS empfangen. Kann man aber konfigurieren.
Die Telekom hatte früher auch kostenlose Multisim. Mir ist auch nicht ganz klar, wieso das Extrakosten verursachen sollte.
Im Gegenteil: Dadurch dass man mehr Geräte mti seinem Vertrag nutzt, erhöht man ggf. sogar sein Datenvolumen / seinen Vertrag wodurch automatisch Mehreinnahmen generiert werden.
Was genau kostet es denn den Anbieter, wenn der Kunde eine Multisim betreibt? Serverkosten? Netzkosten durch höhere Auslastung des Netzes? Wie können dann andere Anbieter kostendeckend arbeiten, wo die Verträge sogar weniger kosten?
ich verstehe leider immer noch nicht in welcher Situation im Alltag das praktisch wäre?
Erschließt mir auch nicht, man muss echt ein Problem haben, wenn man mehrere Smartphone nutzen muss um ständig erreichbar zusein aus Gründen …
Für Journalisten, die 5 neue iPhones zum Testen vor sich liegen haben :D
Weil du zum Beispiel bei gewissen Sportarten oder anderen Aktivitäten nicht dein neuestes iPhone Pro benutzen möchtest, sondern ein älteres Telefon
Dann wohl nur im Gym. Eins schließt du im Spint ein und eins nimmst du mit rein. Die Funktion setzt nämlich voraus, dass beide Geräte im seltenen WLAN sind. Total unnötig die Funktion im momentanen Zustand.
Ich habe ein iPhone 17 pro und noch mein altes 13 Mini. Ich würde gerne im Alltag das Mini nutzen, da es für mich die optimale Größe hat. Das 17er würde ich dann nutzen, wenn ich vor allem die Kamera nutzen möchte.
Dafür wurden Kameras erfunden. Am Ende dein Geld, aber nur für eine bessere Kamera ein 17 Pro zu kaufen, wenn man sonst das 13 Mini benutzen will, mehr Konsum geht einfach nicht.
Die größte Einschränkung: geht nur im WLAN! Nix unterwegs.
Versuch mal 2 iPhones mit normaler MultiSIM zu nutzen. Wenn beide Karten die gleiche Nummer haben, versucht das 2. iPhone auch iMessage zu aktivieren, bekommt aber nie die Aktivierungs-SMS da diese auf dem 1. iPhone ankommt, dadurch fliegt das 1. raus aus iMessage mit der Handynummer und aktiviert iMessage immer wieder neu für diese Handynummer. Ist sehr nervig.
Hatte ich nie ein Problem mit.
Man muss auf dem zweiten Gerät mit der Multi SIM iMessage doch nicht aktivieren, weil iMessage schon aktiviert ist.
Ist bei mir nicht so. Habe zwei iPhones, das 17 Pro und mein altes 12er und nutze MultiSIM. Keine Probleme.
Das Problem gibt es nicht mehr.
Das mit dem WLAN habe ich auch gerade wo anders gelesen. Wenn das stimmt, kann ich endgültig nicht mehr verstehen, wozu das überhaupt gut sein soll.
Ich nutze es tatsächlich zur Zeit rege. Warum? Ganz einfach, das Pro Max passt leider nicht so recht in jede Tasche. Dann kommt mein Mini zum Einsatz. Mein Fazit: mit der neuen Funktion wird mir der Handywechsel leicht gemacht und im Gegensatz zur normalen MultiSim funktioniert iMessage auch tadellos auf beiden Geräten, ohne dass man irgendwas veranlassen muss. Dass man extra zahlt, das ist für mich der einzige, aber große Haken.
Funktioniert das in der Praxis auch mit WhatsApp das sich die Nachrichten synchronisieren wie mit Handy zu Mac?
Ich hab zwar etwas gegoogelt aber keine klare Antwort gefunden.
Eine Erfahrung aus der Praxis wäre nice
Warum sollte iMessage bei Multi-SIM nicht richtig funktionieren? Das sind unterschiedliche Dinge. Natürlich klappt das.
Was ist denn mit WhatsApp?
Whatsapp funzt einwandfrei.
Bei mir auch so ich wechsel dann dann zwischen drei iPhones und vier Apple Watch je nachdem wo der Wind gerade mit neuen Funktion ist das noch viel einfacher
Auch bei der regulären Multi-SIM werden SMS nur an eine der Karten zugestellt.
Ist es bei SMS nicht auch egal auf welchem iPhone sie ankommt? Die kann man sich doch auch an andere Gerätes weiterleiten lassen?
Zumindest bekomme ich die auf iPad und Mac auch
Das wollte ich auch gerade schreiben. Genau so sieht es aus. Ich hab da wirklich in den letzten 15 Jahren keine Probleme mit gehabt.
Jupp. Sehe da auch das Problem nicht. SMS können ebenfalls problemlos synchronisiert werden. Damit ist Handoff (zumindest zum identischen Preis) eine kastrierte und damit im Grunde sinnfreie Multsim. Für 1-2€ weniger könnte das in sehr seltenen Fällen Sinn machen, ansonsten kann man jedem nur raten gleich eine MultiSIM zu bestellen. Hat man einen L Tarif ist diese ja ohnehin enthalten.
Bin gespannt, ob klassische nicht Multi-SIM Anbieter wie Congstar oder fraenk Handoff anbieten werden.
Congstar hat ja eine Multisim, ob es da funktioniert muss man sehen, wahrscheinlich nicht.
Geht damit WhatsApp?
Was hat denn WhatsApp damit zu tun? Das richtest du doch unabhängig davon auf mehreren Geräten ein.
Was ist das für eine Gegenfrage? WhatsApp meckert rum, wenn man auf einem anderen Telefon die gleiche Nummer verwendet und will das bestätigt wissen. Also ist die Frage absolut berechtigt.
Nein, klassisches WhatsApp ist nur auf einem Gerät möglich. Springen geht nicht.
Man kann ja seit einiger Zeit WA als Companian Gerät nutzen, das Hauptgerät bleibt aber gleich.
Durch Messages in Cloud doch kein Thema mit den SMS. Muss man aber erst in den iCloud Einstellungen aktivieren und die sollte man auch nur dann machen, wenn man die erweiterten Datenschutzoption eingeschaltet hat, Damit die Nachrichten in der iCloud Ende-zu-Ende verschlüsselt sind.
Nach meinem Kenntnisstand ist Online-Banking speziell an EIN Gerät gebunden!
Wer z. B. mit dem Strandhandy in den Urlaub fährt, kann zumindest von dem Gerät keine Überweisungen tätigen.
Das ist sehr unterschiedlich, ich kann eine Bank auch mit mehreren iPhones nutzen.
Frage mich wer sich den Luxus von 2 iPhones gönnt. Geld hätte ich dazu, aber sinnvoll wäre es in meinem Alltag nicht, hat jemand ein wirklich gutes Praxisbeispiel ?
Da ich 2 Rufnummern in einem iPhone nutze reicht das völlig aus.
Als Autotelefon zum Beispiel.
Was ist das für eine App mit den Sonnenstunden?
das soll laut google aus der app photo time stammen.
OK.
Beispiel o2:
3 iphones mit Multisim die alle Imessage empfangen inklusive aller Mac und Ipad.
SMS kommen mittlerweile auch auf allen Geräten an.
Und inklusive im Tarif:
200Gb (jährlich wachsende Menge), alles flat, Partnerkarte und ein Prepaidkarte komplett 49,90€/Monat.
Da konnte bisher keiner attraktivere Tarife bieten.
Die ipads haben Datenkarten ohne Telefonie.
Daher ist diese Funktion, für mich jedenfalls, uninteressant.
Off topic: was ist das für ein Widget unten links mit den Blau/Gold Stunden?
Der größte Vorteil an dieser Lösung ist das FaceTime und iMessage dann endlich auch auf einem zweiten iPhone funktionieren. Diese Dienste haben, anders als auf iPad und Apple Watch, nie in einem Multi Setup mit zwei oder mehreren iPhones funktioniert. iPhone Nummer zwei schießt iPhone Nummer eins ständig raus und umgekehrt, und seit iOS 27 funktioniert auch nicht mehr der Trick in den Mobilfunk Einstellungen die führende Nummer ohne die null einzusetzen. Ich nehme an die haben was im System geändert, was diesen jahrelang funktionierenden Multisim Hack endgültig gekillt hat. Aber stabil hat das auch mit dem Hack nie funktioniert. Da sind Signal und auch mittlerweile WhatsApp einfach flexibler, auch ohne Hands of.