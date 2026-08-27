Pioneer geht ans iPhone: Neue MagSafe-Halterungen fürs Auto

Pioneer kennen viele iPhone-Nutzer vor allem als Anbieter von Autoradios und CarPlay-Nachrüstlösungen. Jetzt erweitert der Hersteller sein Angebot um klassisches Smartphone-Zubehör fürs Auto. Zum Start gibt es drei magnetische Halterungen, Fahrzeugladegeräte sowie mehrere USB-Kabel für kabelgebundenes CarPlay.

Die Neuheiten werden inzwischen auch auf der deutschen Pioneer-Webseite geführt. Bei den Smartphone-Halterungen beginnt das Angebot mit dem SDA-SC200. Dieses Modell hält kompatible iPhones lediglich magnetisch am Lüftungsgitter und verzichtet auf eine integrierte Ladefunktion.

Drei Halterungen fürs Lüftungsgitter

Eine Stufe darüber sitzt der Pioneer SDA-SC400. Die magnetische Halterung ist Qi2-zertifiziert und lädt kompatible iPhones drahtlos mit bis zu 15 Watt. Pioneer ergänzt den Ladekopf um eine blaue Beleuchtung und verspricht ausreichend starke Magnete, um das Smartphone auch auf schlechteren Straßen sicher zu halten.

Das Spitzenmodell SDA-SC600 baut auf demselben Konzept auf, ergänzt aber eine mehrfarbige RGB-Beleuchtung und einen integrierten Lüfter. Die aktive Kühlung soll verhindern, dass sich Smartphone und Ladeelektronik bei längerer Nutzung unnötig stark erwärmen.

Ganz an der Spitze des technisch Machbaren bewegt sich Pioneer damit allerdings nicht. Der SDA-SC600 bleibt bei 15 Watt. Aktiv gekühlte Qi2.2-Halterungen mit bis zu 25 Watt sind inzwischen bereits von mehreren Zubehöranbietern erhältlich.

Ladeadapter und neue CarPlay-Kabel

Passend zu den Halterungen bietet Pioneer neue Ladeadapter für die 12- beziehungsweise 24-Volt-Steckdose im Fahrzeug an. Die Modelle SDA-CG110CA und SDA-CG210CA verfügen jeweils über einen USB-C- und einen klassischen USB-A-Anschluss und können zwei Geräte gleichzeitig versorgen.

Hinzu kommen mehrere ein Meter lange Kabel. Pioneer bietet sowohl USB-A auf USB-C als auch USB-C auf USB-C an. Die einfacheren Ausführungen verwenden flexibles Silikon, bei den höherwertigen Varianten kommt ein Nylongeflecht zum Einsatz. Letztere besitzen zusätzlich blaue LEDs, die das Einstecken im dunklen Fahrzeug erleichtern sollen. Pioneer weist die Kabel ausdrücklich als mit kabelgebundenem Apple CarPlay kompatibel aus.

Der Schritt passt zur bisherigen Ausrichtung des Herstellers. Pioneer bietet seit Jahren CarPlay-Systeme zum Nachrüsten an und erweitert diese inzwischen sogar um Funktionen wie Dolby Atmos. Mit den neuen Halterungen und Ladeprodukten will das Unternehmen nun offenbar auch den Platz zwischen iPhone und Autoradio selbst besetzen.