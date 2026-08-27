Schnellere Suche durch Index
Spotlight indexiert tagelang: Apple erklärt die iPhone-Suche
Wer nach einem größeren iOS-Update den Eindruck hat, dass die Suche noch nicht richtig funktioniert oder das iPhone im Hintergrund ungewöhnlich beschäftigt ist, muss möglicherweise einfach etwas Geduld mitbringen. Apple erklärt in einem neuen Support-Dokument erstmals ausführlicher, wie die Spotlight-Indexierung arbeitet. Eine vollständige Erfassung der gespeicherten Inhalte kann demnach Stunden oder sogar mehrere Tage dauern.
Apple beschreibt Spotlight als systemweite Suche, die auf einem regelmäßig aktualisierten Index basiert. Er enthält unter anderem Informationen über Apps, Dokumente, E-Mails, Nachrichten, Kontakte, Fotos, Musik, Podcasts, Notizen und Systemeinstellungen. Auch Siri kann auf Inhalte aus diesem Index zurückgreifen.
Stunden oder sogar mehrere Tage
Eine größere Indexierung wird beim erstmaligen Einrichten eines Geräts und nach Softwareupdates beziehungsweise System-Upgrades angestoßen. Anschließend aktualisiert Spotlight den Bestand fortlaufend, beispielsweise wenn neue Apps installiert, Nachrichten empfangen oder Dateien verändert werden. Diese späteren Aktualisierungen sollen wesentlich schneller ablaufen.
Wie lange der erste Durchlauf dauert, hängt vor allem von der auf dem Gerät gespeicherten Datenmenge ab. Apple spricht ausdrücklich von mehreren Tagen als möglicher Dauer. Das dürfte insbesondere mit Blick auf die neu aufgebaute Suchdatenbank von iOS 27 interessant sein.
Strom und WLAN beschleunigen den Vorgang
Beschleunigen lässt sich die Indexierung laut Apple, indem das iPhone möglichst wenig genutzt und gleichzeitig ans Ladegerät gehängt wird. Zudem empfiehlt sich eine WLAN-Verbindung. Letztere benötigt Spotlight beispielsweise dann, wenn noch E-Mails oder andere Inhalte heruntergeladen werden müssen, bevor sie lokal in den Index aufgenommen werden können.
Während der Vorgang läuft, kann in den Einstellungen der Hinweis erscheinen, dass „Suchen und Siri“ noch optimiert werden. Auch Mail kann darauf aufmerksam machen, dass die Indexierung noch nicht abgeschlossen ist. Apple liefert damit auch eine Erklärung für Suchprobleme unmittelbar nach größeren Updates.
Suchindex bleibt auf dem iPhone
Apple betont zugleich, dass der Spotlight-Index lokal und privat bleibt. Er wird weder an Apple übertragen noch mit anderen Geräten desselben Nutzers geteilt. Dass Spotlight für die Verarbeitung teilweise eine Internetverbindung benötigt, widerspricht dem nicht: Heruntergeladen werden lediglich Inhalte wie E-Mails, die anschließend auf dem Gerät indexiert werden.
Die ausführlichere Erklärung kommt nicht ganz zufällig. Bereits mit iOS 26.6 hatte Apple den Spotlight-Index für den Wechsel auf iOS 27 vorbereitet. Die neue Systemversion baut die Suche grundlegend um und soll Inhalte schneller erfassen sowie relevantere Ergebnisse liefern.
Meine mail-app hängt an einem Exchange-Server. Werden diese mails auch indiziert?
Ich hab das Gefühl, nein.
Ob das ganze dann auch mit einer hohen Größe der Systemdaten zu tun hat? Ich habe 29000 Fotos per iCloud und viele mails etc. aktuell sind 28gbyte Systemdaten bei 256gb gesamt auf iPhone 16 Pro Max unter iOS 26 belegt.
Wäre interessant. Mein 14 Pro lief mit Systemdaten voll (100 GB und mehr).
Hab ein 17 Pro bekommen – dort sind es relativ stabil aber immerhin stattliche 25 GB. Ich habe aber auch sämtliche Bilder seit dem iPhone 4 und alle Dateien in der iCloud.
Bei mir war das nach 2 Tagen erledigt. Ich frag mich allerdings, wieso dieser Mist nach jedem Update wieder los geht?!
Woran erkennst du das die Inizierung abgeschlossen ist?
Die Meldung verschwindet aus den Einstellungen!
Misst?!? Ohne Index keine gescheite Suche
Weil es neu indexiert wird um genauere Ergebnisse zu liefern…
Beta
Weil nach jeden Update die Algorithmen angepasst werden und der alte Index dann entweder nicht mehr lesbar ist oder einfach veraltet. Ist doch besser ein immer aktuellen index zu haben als irgendwann Fehler in diesem zu haben.
Wenn Erweiterungen / weitere Parameter aufgenommen werden oder die Struktur ändert, muss eben neu indexiert werden
Als ich die erste Public Beta von iPadOS auf meinem M1 iPad Pro installiert hatte (frisch installiert, nicht geupdated) hat es eine Woche gedauert, durchgehend am Strom.
Woran sieht man dass die Indexierung durch ist?
schön wäre es, wenn man wie früher beeinflussen könnte, dass er immer z.B. erst die Kontakte anzeigt, wenn man einen Namen tippt.
Bei oft genutzten Kontakten, werden mir die vorgeschlagen, wenn ich dann einen anderen Namen suche, werden mir irgendwelche Suchergebnisse angezeigt, aber nicht „kontakte“.
Es gibt dann unten auch keinen Vorschlag „in Kontakten suchen“.
Dann muss man immer erst die Kontakte-App öffnen und dort den Namen raussuchen. Das nervt!
Websuche habe ich schon abgeschaltet, das geht für mich mal gar nicht. Wenn ich im Web was suche, mache ich den Browser vorher auf.
Gibt es da noch einen Trick, wie ich die Anzeige von Kontakten immer erzwingen kann?
Also das mit WLAN, Spotlight und Emails glaube ich nicht.
Da hat Apple seit vielen Jahren eine massive Verschlechterung hingelegt.
Wer kennt es noch?
Früher gab es in iOS unter Mail eine Einstellung, dass man die letzten Anzahl x, y, z Emails beibehält, oder ALLE – permanent lokal.
Ich habe das immer auf ALLE gehabt. Warum auch nicht. Meine Postfächer der letzten 20 Jahre sind gerade mal 30GB groß.
Die möchte ich immer offline verfügbar haben.
Auf langen Flügen etc. brauche ich immer mein MacBook, da ich auf dem iPhone oder iPad keine „alten“ Emails abrufen kann.
Das sind teils Emails, die nur wenige Wochen alten sind, oder ein paar Monate.
Mir sind sie aber wichtig, da ich diese als Bezug benötige.
Speicher habe ich auf den iDevices massig vorhanden, aber ich kann selbst nicht bestimmen, dass meine Emails vorrätig bleiben.
Auf macOS ist es problemlos.