Apple Music im Auto: Volvo erweitert CarPlay um Spatial Audio

Volvo erweitert Apple CarPlay in mehreren seiner aktuellen Modelle um Spatial Audio. Mit einem neuen Software-Update erhalten zunächst der Volvo EX90 und ES90 Unterstützung für räumliche Audiowiedergabe mit Dolby Atmos. Musik vom iPhone kann damit über CarPlay mehrkanalig im Fahrzeuginnenraum wiedergegeben werden.

Volvo hat die Erweiterung jetzt offiziell angekündigt. Voraussetzung für das volle Raumklangerlebnis ist das optional erhältliche Soundsystem von Bowers & Wilkins. Im EX90 arbeitet dieses beispielsweise mit insgesamt 25 Lautsprechern, die über den gesamten Innenraum verteilt sind.

25 Lautsprecher für Dolby Atmos

Spatial Audio soll Musik und Stimmen nicht nur von links und rechts, sondern auch räumlich um die Insassen herum platzieren. Grundlage dafür sind in Dolby Atmos gemischte Inhalte. Entsprechende Titel bietet insbesondere Apple Music inzwischen in großer Zahl an.

Auch CarPlay profitiert. Die räumliche Wiedergabe ist nicht auf Volvos fest integrierte Apple-Music-App beschränkt. Nutzer können ihr iPhone verbinden und kompatible Inhalte direkt über Apples Fahrzeugoberfläche wiedergeben. Damit gehört Volvo zu den ersten Autoherstellern, die Spatial Audio ausdrücklich über CarPlay unterstützen.

EX60 ebenfalls dabei

Neben EX90 und ES90 gehört auch der neue Volvo EX60 zu den unterstützten Fahrzeugen. Volvo hatte bereits im Juli angekündigt, dass EX60, EX90 und ES90 in Verbindung mit dem Bowers-&-Wilkins-System Apple Music Spatial Audio unterstützen. Beim EX60 ist Apple Music von Beginn an direkt in das Infotainmentsystem integriert, während Volvo die CarPlay-Funktion bei EX90 und ES90 jetzt per Software nachliefert.

Dass zusätzliche CarPlay-Funktionen nicht allein von einem iPhone-Update abhängen, ist kein neues Phänomen. Auch bei Apples Videowiedergabe über CarPlay müssen die Autohersteller mitspielen und die erforderliche Unterstützung in ihren Fahrzeugen freischalten.

Raumklang auch zum Nachrüsten

Spatial Audio über CarPlay bleibt allerdings nicht auf neue Fahrzeuge beschränkt. Bereits zu Jahresbeginn hatte Pioneer ein nachrüstbares CarPlay-System mit Dolby Atmos vorgestellt. Damit lässt sich die räumliche Wiedergabe grundsätzlich auch in ältere Fahrzeuge bringen.

Das Volvo-Update enthält daneben neue vernetzte Sicherheitsfunktionen. Fahrzeuge können sich künftig unter anderem gegenseitig vor größeren Tieren, Fußgängern und Radfahrern, Baustellen sowie Unfällen auf der vorausliegenden Strecke warnen.