CarPlay aufgebohrt: Pioneer bringt Nachrüst-Radio mit Raumklang

Im Rahmen der amerikanischen Technikmesse CES 2026 zeigt Pioneer ein neues Autoradio, das Apples CarPlay funktional erweitert. Erstmals wird die Wiedergabe von Inhalten in Dolby Atmos direkt über Apple CarPlay ermöglicht.

Ein deutliches Plus an Attraktivität für Apples Entertainment-Plattform, da die räumliche Audiowiedergabe so nicht mehr an fest verbaute Fahrzeugsysteme gebunden ist.

CarPlay als zentrale Steuerzentrale im Auto

CarPlay dient bei dem neuen Pioneer-System als primäre Bedienoberfläche. Musik, Podcasts und Hörbücher werden wie gewohnt über das iPhone ausgewählt und gesteuert, die eigentliche Audiowiedergabe übernimmt jedoch das Autoradio. Inhalte aus unterstützenden Streamingdiensten können dabei in Dolby Atmos abgespielt werden.

Für den Fahrer bleibt die Nutzung vertraut, da keine zusätzliche App oder separate Oberfläche erforderlich ist. CarPlay fungiert damit nicht nur als Anzeige, sondern als zentraler Zugang zu erweiterten Audiofunktionen.

Raumklang ohne Umbau der Fahrzeugtechnik

Die technische Umsetzung erfolgt über eine Vier-Kanal-Lösung, die mit den vorhandenen Lautsprechern im Fahrzeug arbeitet. Front und Hecklautsprecher werden gezielt angesteuert, um eine räumliche Klangwirkung zu erzeugen.

Zusätzliche Lautsprecher oder Eingriffe in die Fahrzeugstruktur sind nicht notwendig. Eine automatische Kalibrierung passt Laufzeiten, Pegel und Frequenzen an den jeweiligen Innenraum an. So soll CarPlay unabhängig vom Fahrzeugtyp eine konsistente Wiedergabe ermöglichen.

Großes Display und kabellose Anbindung

Das Autoradio ist mit einem 10,1 Zoll großen Touchscreen ausgestattet, der CarPlay kabellos unterstützt. Eine geteilte Ansicht erlaubt es, Navigation und Medien parallel darzustellen. Ergänzend werden auch Android Auto und Bluetooth angeboten. Der Verkaufsstart des nordamerikanischen Modells ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen. Eine Einführung in weiteren Märkten wird derzeit geprüft. Der Verkaufspreis ist aktuell noch unklar, einfache CarPlay-Display und Autoradios gibt es inzwischen schon für deutlich unter 50 Euro.