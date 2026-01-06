iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 117 Artikel

Markteinführung im Frühjahr 2026

CarPlay aufgebohrt: Pioneer bringt Nachrüst-Radio mit Raumklang
17 Kommentare 17

Im Rahmen der amerikanischen Technikmesse CES 2026 zeigt Pioneer ein neues Autoradio, das Apples CarPlay funktional erweitert. Erstmals wird die Wiedergabe von Inhalten in Dolby Atmos direkt über Apple CarPlay ermöglicht.

Carplay Pioneer

Ein deutliches Plus an Attraktivität für Apples Entertainment-Plattform, da die räumliche Audiowiedergabe so nicht mehr an fest verbaute Fahrzeugsysteme gebunden ist.

CarPlay als zentrale Steuerzentrale im Auto

CarPlay dient bei dem neuen Pioneer-System als primäre Bedienoberfläche. Musik, Podcasts und Hörbücher werden wie gewohnt über das iPhone ausgewählt und gesteuert, die eigentliche Audiowiedergabe übernimmt jedoch das Autoradio. Inhalte aus unterstützenden Streamingdiensten können dabei in Dolby Atmos abgespielt werden.

Caplay Dolby Feature Sphera

Für den Fahrer bleibt die Nutzung vertraut, da keine zusätzliche App oder separate Oberfläche erforderlich ist. CarPlay fungiert damit nicht nur als Anzeige, sondern als zentraler Zugang zu erweiterten Audiofunktionen.

Raumklang ohne Umbau der Fahrzeugtechnik

Die technische Umsetzung erfolgt über eine Vier-Kanal-Lösung, die mit den vorhandenen Lautsprechern im Fahrzeug arbeitet. Front und Hecklautsprecher werden gezielt angesteuert, um eine räumliche Klangwirkung zu erzeugen.

Zusätzliche Lautsprecher oder Eingriffe in die Fahrzeugstruktur sind nicht notwendig. Eine automatische Kalibrierung passt Laufzeiten, Pegel und Frequenzen an den jeweiligen Innenraum an. So soll CarPlay unabhängig vom Fahrzeugtyp eine konsistente Wiedergabe ermöglichen.

Großes Display und kabellose Anbindung

Das Autoradio ist mit einem 10,1 Zoll großen Touchscreen ausgestattet, der CarPlay kabellos unterstützt. Eine geteilte Ansicht erlaubt es, Navigation und Medien parallel darzustellen. Ergänzend werden auch Android Auto und Bluetooth angeboten. Der Verkaufsstart des nordamerikanischen Modells ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen. Eine Einführung in weiteren Märkten wird derzeit geprüft. Der Verkaufspreis ist aktuell noch unklar, einfache CarPlay-Display und Autoradios gibt es inzwischen schon für deutlich unter 50 Euro.

06. Jan. 2026 um 07:24 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    17 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Gibt es denn eigentlich noch viele Fahrzeuge, die einen DIN- oder DoppelDIN-Schacht für Autoradios haben? Mindenstens Neufahrzeuge haben schon seit einigen Jahren fahrzeugeigene Systeme, wo man das dann nicht mehr vernünftig verbauen kann

    Antworten Melden

  • Taugen diese 50Euro-CarPlay-Radios was?
    Ich suche für meinen Ducato von 2019 eine CarPlay-Lösung. Hat derzeit ein gutes Xzent-Radio, aber ohne CarPlay.

    Antworten Melden

  • Spannend wäre ja, ob diese CarPlay „Radios“ / Displays einen 3,5mm Klinkemausgang haben.
    Mein cd Radio hat als Verbindungsmöglichkeit zu externen Quellen nur diesen.

    Antworten Melden

    • Ich nutze eins für 60 € in meinem Kia. Da das Display von meinem Radio defekt ist, aber line in noch funktioniert.

      Antworten Melden

      • das erstgenannte cyriasar hat laut Beschreibung sogar nen AUX ausgang, sodass man die (vom handy) gestreamte Musik dann hoffentlich auch über den Line-IN Eingang am Radio nutzen kann. Jetzt wär nen externen Mikrofon noch super. Dann könnte das handy komplett in der TAschei bleiben und man hätte dennoch ne gute FSE inkl. Carplay :)

      • Das ist mit drin. Die Geräte haben interne Mikrofone und Lautsprecher.

  • Pioneer hatte ich auch in meinem letzten Auto nachrüsten lassen und es war ziemlich gut, das ist schon gute Qualität.

    Antworten Melden

  • Unnützer Kram. Mit „Klang“ hat das sicher nichts zu tun.

    Antworten Melden

