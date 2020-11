Philips Hue: Update für „Adaptives Licht“ wird langsam verteilt

Philips Hue hat offenbar damit begonnen, die HomeKit-Funktion „Adaptives Licht“ für einen erweiterten Nutzerkreis bereitzustellen. Aus mehreren europäischen Ländern melden Anwender, die Verfügbarkeit von entsprechenden Firmware-Updates. Zuvor wurde die Funktion bereits Anfang Oktober für einen Kreis von Beta-Testern bereitgestellt.

Apple hat die angepasste Beleuchtung schon im Juni für HomeKit angekündigt und die Voraussetzungen mit der Veröffentlichung von iOS 14 bereitgestellt. Anwender können kompatible Lichtquellen in der Folge so konfigurieren, dass sich die Lichtfarbe im Laufe des Tages automatisch an die Tageszeit anpasst. Auf diese Weise kann die Beleuchtung den Nutzer beispielsweise mit warmen Lichttönen beim Aufstehen begleiten, über den Tag hinweg dann mit kälteren Farbtemperaturen für intensivere Ausleuchtung sorgen und den Tag am Abend mit entspannendem gelblichen Licht und reduzierten Blautönen auslaufen lassen.

Für diese Lichteffekte muss nichts groß programmiert werden. Eine Einstellung innerhalb von Apples Home-App erlaubt es, gezielt die gewünschten Lichtquellen für „Adaptives Licht“ festzulegen. Laut Herstellerangaben und ersten Nutzerberichten wird die Funktion zumindest von der aktuellen Version der „White & Color Ambiance“-Leuchten unterstützt.

Um zu prüfen, ob für eure Philips-Hue-Bridge ein entsprechendes Update bereit steht, springt ihr in die Einstellungen der App und prüft dort im Bereich „Softwareupdate“ auf die Verfügbarkeit einer neuen Version. Laut Anwenderberichten kommt Apples „Adaptives Licht“ mit der Firmware 1941131070 für die Hue Bridge.

Philips Hue ist nicht der erste Anbieter, der die neue HomeKit-Funktion unterstützt. Bereits Ende vergangenen Monats konnte die Konkurrenz von Eve vermelden, dass „Adaptives Licht“ durch eine Firmware-Update für den hauseigenen HomeKit-Lichtstreifen verfügbar ist.