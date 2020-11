iPhone 12 mini und Pro Max im Anflug: Tracking-Nummer bei Apple abholen

Den obligatorischen Hinweis dürfen wir in diesem Jahr gleich zwei Mal aussenden: Apple und auch die Telekom haben mit dem Versand der neuen iPhone-Modelle begonnen und sowohl das iPhone 12 mini als auch das große iPhone 12 Pro Max jetzt an die Speditionen und Paketzusteller übergeben, die ihre Auslieferungen in mehreren Tracking-SMS und Status-Nachrichten für Morgen angekündigt haben.

Frühe Besteller der neuen iPhone-Modelle, werden damit eine Woche nach dem Start der Vorbestellungen beliefert. Je nach Geräte-Typ melden die Tracking-Seiten aktuell den Versand aus Prag oder auch schon die Übergabe an den für die lokale Verteilung verantwortlichen Zusteller.

Tracking-Nummer bei Apple abholen

Wir empfehlen euch den Check der Bestellung über Apples Auftrags-Statusseite und den Abgriff der hier hinterlegten Tracking-Nummer für DHL und UPS. In unserem Fall wurde ein rotes iPhone 12 mini bereits per UPS aus Tschechien nach Nürnberg verschickt, während ein zweites iPhone 12 mini lediglich bei DHL angekündigt wurde.

Beim Check auf der Apple-Seite wird übrigens die Eingabe der mit Apple Pay verknüpften E-Mail-Adresse erwartet. Prüft bei Fehlern hier stets die Endung. Auch wenn ihr per E-Mail sowohl unter [email protected] als auch [email protected] und [email protected] erreichbar sein solltet, setzt Apples Tracking-System hier die initial erstellet Apple-ID-Adresse voraus.

Neben Apple informiert zur Stunde auch die Telekom über den Versand der ersten iPhone-Modelle. Die Tracking-Meldungen laufen seit den frühe Morgenstunden ein und unterscheiden sich, trotz Corona und einem wahrscheinlich deutlich erhöhtem Paketaufkommen nicht von den Vorjahren. Alle ifun.de-Leser, die uns bislang kontaktiert haben, bekommen weiter den 13.11 als voraussichtliches Lieferdatum angezeigt und erwarten keine Verzögerungen.