Erweiterter Apple-Home-Support
Philips Hue kündigt intelligente Lichtszenen und Matter für Kameras an
Mit Hue SpatialAware hat der hinter Philips Hue stehende Anbieter Signify die erste Beleuchtungsfunktion angekündigt, die ausschließlich Besitzern der neu vorgestellten Hue Bridge Pro zur Verfügung steht. Das Feature soll die jeweilige Raumaufteilung berücksichtigen und erkennen, wo sich vorhandene Leuchten befinden. Auf dieser Basis würden Lichtszenen nicht mehr gleichmäßig, sondern positionsabhängig im Raum verteilt. Ziel sei es, Lichtverhältnisse realistischer darzustellen als bisher.
Signify beschreibt die Funktion als eine Art digitales Lichtdesign-Werkzeug, das eine völlig neue Form der smarten Beleuchtung ermöglicht. Durch die Berücksichtigung der räumlichen Anordnung könne ein Raum differenzierter ausgeleuchtet werden, etwa indem einzelne Zonen unterschiedliche Lichtfarben oder Helligkeiten erhalten.
Bislang arbeiteten Szenen innerhalb der Hue-App mit festen Farb- und Helligkeitswerten. Mit SpatialAware sollen sich diese Szenen automatisch an die Gegebenheiten vor Ort anpassen. Farben und Lichtstimmungen können demnach je nach Standort der Lampen unterschiedlich ausfallen, um natürlichere Übergänge zu erzeugen.
Die neue Funktion soll im Frühjahr per Update für die Szenenbibliothek der Hue-App bereitgestellt werden. Alternativ dazu haben Nutzer weiterhin die Möglichkeit, die bisherigen Standardszenen zu verwenden.
Hue-Secure-Kameras in Apple Home
Nutzer von Philips Hue Secure, die zugleich Apple Home verwenden, dürfen sich ebenfalls über eine anstehende Funktionserweiterung freuen. Signify hat angekündigt, dass sich die kabelgebundene Hue Secure Kamera, die Hue Secure Videotürklingel und die Hue Secure Kontaktsensoren schon bald mit Apple Home verbinden lassen.
Die von Signify als erweiterter Support für Apple Home betitelte Neuerung soll im ersten Quartal des aktuellen Jahres für alle Nutzer bereitgestellt werden. Konkrete Details dazu wurden nicht genannt. Allerdings ist wahrscheinlich, dass die Anbindung an Apple Home auf Basis von Matter geschieht. Mit Matter 1.5 wurde kürzlich die Basis für die Integration von Sicherheitskameras über den Matter-Standard geschaffen. Signify hatte bereits bei der Vorstellung seiner Sicherheitskameras angekündigt, dass man diese Option nachliefert, sobald dies über Matter möglich ist.
Mit mittlerweile knapp 90 Hue Leuchtmitteln würde ich mir in Sachen Beleuchtung nichts anderes mehr kaufen.
absolut korrekt. Der hohe Preis rechtfertigt sich auch weil die Teile einfach halten und funktionieren.
Das fällt auch erst auf wenn man mal andere Hersteller ausprobiert und feststellt wie problematisch das stellenweise ist.
Also ich habe das Gefühl, je mehr ich einbaue, desto unzuverlässiger funktioniert das ganze im Zusammenspiel mit Automationen. Da sind Lampen mal erreichbar, mal nicht. Obwohl ja das Netz so immer besser sein sollte.
Da ich seit Jahren Leuchtmittel und Geräter diversester Hersteller verbaut habe kann ich diese Aussage NULL unterschreiben.
Na gut irgendwo muss man ja den Ökosystemzwang und unverhältnismäßig hohen Preis für sich selbst rechtfertigen..
@boeserenkel: ich muss mir gegenüber doch nichts rechtfertigen. Ich habe exakt die gleichen Erfahrungen gemacht: Ich habe jetzt auch etwas widerwillig die ganzen Steckdosen (von LIDL/Osram/Ledvance/Ikea) ausgetauscht und gegen Hue ersetzt, weil mir einfach endgültig der Kragen geplatzt ist. Mir ist die Zeit, die ich für die vermeintlich billigeren Sachen verschwendet habe, das nicht mehr wert. Ich habe jetzt noch 5 Steckdosen und 2 Birnen hier, die noch ausgetauscht werden müssen und dann ist das Kapitel für mich geschlossen. Alles was ich hier von Hue habe funktioniert seit dem ersten Tag ohne jegliche Probleme. Ich habe jetzt im Keller eine große Kiste mit dem Elektroschrott von Ikea, Lidl, Innr, Ledvance und Co, was mich natürlich auch ärgert, aber ich kann jedem nur raten, spart euch den billigen Mist. Hier gilt wirklich: Wer billig kauft, kauft zweimal.
Gerne an mich :D
Ich würde das grundsätzlich unterschreiben. Bin seit Jahren absolut zufrieden und bis auf einen Bridge Crash.ö mit der ersten Version habe ich eigentlich keine Probleme. Aber da ich gerade für meine Eltern ein paar IKEA Lampen besorgt habe, kann ich sagen, dass sich hier in der neuen Variante mit Matter wohl auch einiges getan hat. Das System scheint aufgeholt zu haben.
Aber nur technisch, nicht von der Lichtleistung her und dem Farbspektrum. Da kommt leider nichts an HUE ran.
Oh da solltest du dich mal schlau machen. Da gibt es einiges
was denn? Ich empfinde da Hue bisher auch als unschlagbar
@boeserenkel: Dann mal raus damit. Was soll das sein? Entweder haben sie nicht das Farbspektrum oder sie sind schlicht unzuverlässig und haben nicht die Empfangsstärke.
Dann nutzt mal Google. Als letztes habe ich bspw. Lifx im Kopf
Muss ich wenn ich eine neuen Bridge kaufe a) alles in der Bridge neu einstellen bzw. einrichten oder gibt es da eine Backup oder so und b) muss ich in Homekit auch alles neu machen (Szenen, Namen, Zimmer) – vielleicht kennt sich da jemand aus. Falls ja – Danke
Du machst deinem Namen alle Ehre ;)
So sucht sich wohl jeder einen passenden aus ;)
ich kann mittlerweile empfehlen, Home Assistant zu nutzen, auch für die Steuerung für Hue Lampen. Automationen in Homekit sind iggit bäh pfui.
Es gibt grotesker weise keine Backupfunktion für die Bridge. Software wie iConnectHue kann einen Teil der Daten sichern, aber nicht alles. Wenn Du die Bridge wegen einem Defekt tauschst, hast Du also viel Arbeit vor Dir. Funktioniert die alte Bridge noch, dann ist eine Migration der Daten auf die neue möglich.
Man kann groteskerweise auch die Mail-Adresse nicht ändern, wenn man keinen Zugriff mehr auf seinen alten Mailaccount hat.
Und zwei Entertainment-Bereiche lassen sich auch nur mittels Workaround über eine zweite Bridge nutzen.
Irgendwie erwarte ich von so einem hochpreisigen Anbieter mehr.
Die alte hab ich und sie funktioniert- ist aber an der Grenze der Lampen. Also kann ich die Bridge migrieren mit der Hue app? Und was ist mit homekit szenen…
Du kannst alle Hue Leuchten und Schalter migrieren. IKEA Lampen und Hue kompatibles Zubehör muss dann im Nachgang manuell wieder hinzugefügt werden.
Übertragung von Bridge Alt auf Bridge Pro ist möglich, ABER!!! Das gilt nicht auch automatisch für HomeKit, da muss man sich auf einige Arbeit einstellen, je nachdem, wie viele Automationen, Szenen und Geräte man damit nutzt.
Das ist für mich noch das K.O.-Kriterium, ich nutze zwei Hue Bridges, um die Menge an Leuchten, Bewegungssensoren und Co. zu betreiben. Wäre aber sehr an der Pro interessiert.
Danke, ich hab recht viele szenen und vor allem automationen in HomeKit- werde es dann wohl lassen
Gab es hier eigentlich schon einen Artikel zu der HUE Essentials Reihe? Konnte über die Suche nichts finden. HUE bietet jetzt ja mit seiner Essentials-Linie günstigere Alternativen zu den Standard HUE Produkten an.
Hast du sogar kommentiert: https://www.ifun.de/philips-hue-essential-guenstiger-aber-mit-einschraenkungen-264355/
pacoholly93, wie geil! Haha. :D Danke! Hab’s echt nicht gefunden. :)
Ich find auch nie wieder, wo ich schon kommentiert habe. Gibt ja leider kein Verzeichnis oder eine Historie.
Ich weiß, die Frage ist nicht gern gesehen. Aber ich habe ewig keine Updates mehr gemacht weil ich keine klare Antwort mehr habe. Funktioniert Hue noch ohne Konto? Oder ist der Zwang inzwischen soweit umgesetzt, dass es ohne nicht mehr funktioniert?
Funktioniert noch immer auch ohne Konto
Danke. Dann kann ich mal aktualisieren. Auch wenn ich mich nicht traue. ;-)
Ich habe anfangs auch komplett auf Hue gesetzt. Das die zuverlässiger sind als Wettbewerber-Leuchtmittel kann ich leider gar nicht unterschreiben. Die fangen genauso irgendwann an zu fiepen wie andere. Immerhin konnte ich einen Workaround dafür finden; wenn man das Licht kurz auf „blau“ ändert und dann wieder zurück auf die Wunschfarbe, fiept es nicht mehr. Bei den Lampen, die fiepen, mache ich das inzwischen in HA automatisch, ganz kurz auf „blau“ und erst dann auf Szenenfarbe (0,1 sek blau reicht da schon).
Das andere das Farbspektrum nicht liefern stimmt (noch), aber z.B. Govee holt schnell auf. Auch beim Lichtstrom liegt Hue nicht mehr sehr weit vorne. Lediglich beim Preis führt Signify noch deutlich.
Übrigens kann auch das eingeschränkte Lichtspektrum dennoch tolle Szenen ermöglichen, mir fehlt da gar nix.
Hue wird nicht mehr nachgekauft, dafür sind andere inzwischen zu gut geworden.
Einfach mal selber testen…