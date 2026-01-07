Philips Hue kündigt intelligente Lichtszenen und Matter für Kameras an

Mit Hue SpatialAware hat der hinter Philips Hue stehende Anbieter Signify die erste Beleuchtungsfunktion angekündigt, die ausschließlich Besitzern der neu vorgestellten Hue Bridge Pro zur Verfügung steht. Das Feature soll die jeweilige Raumaufteilung berücksichtigen und erkennen, wo sich vorhandene Leuchten befinden. Auf dieser Basis würden Lichtszenen nicht mehr gleichmäßig, sondern positionsabhängig im Raum verteilt. Ziel sei es, Lichtverhältnisse realistischer darzustellen als bisher.

Signify beschreibt die Funktion als eine Art digitales Lichtdesign-Werkzeug, das eine völlig neue Form der smarten Beleuchtung ermöglicht. Durch die Berücksichtigung der räumlichen Anordnung könne ein Raum differenzierter ausgeleuchtet werden, etwa indem einzelne Zonen unterschiedliche Lichtfarben oder Helligkeiten erhalten.

Bislang arbeiteten Szenen innerhalb der Hue-App mit festen Farb- und Helligkeitswerten. Mit SpatialAware sollen sich diese Szenen automatisch an die Gegebenheiten vor Ort anpassen. Farben und Lichtstimmungen können demnach je nach Standort der Lampen unterschiedlich ausfallen, um natürlichere Übergänge zu erzeugen.

Die neue Funktion soll im Frühjahr per Update für die Szenenbibliothek der Hue-App bereitgestellt werden. Alternativ dazu haben Nutzer weiterhin die Möglichkeit, die bisherigen Standardszenen zu verwenden.

Hue-Secure-Kameras in Apple Home

Nutzer von Philips Hue Secure, die zugleich Apple Home verwenden, dürfen sich ebenfalls über eine anstehende Funktionserweiterung freuen. Signify hat angekündigt, dass sich die kabelgebundene Hue Secure Kamera, die Hue Secure Videotürklingel und die Hue Secure Kontaktsensoren schon bald mit Apple Home verbinden lassen.

Die von Signify als erweiterter Support für Apple Home betitelte Neuerung soll im ersten Quartal des aktuellen Jahres für alle Nutzer bereitgestellt werden. Konkrete Details dazu wurden nicht genannt. Allerdings ist wahrscheinlich, dass die Anbindung an Apple Home auf Basis von Matter geschieht. Mit Matter 1.5 wurde kürzlich die Basis für die Integration von Sicherheitskameras über den Matter-Standard geschaffen. Signify hatte bereits bei der Vorstellung seiner Sicherheitskameras angekündigt, dass man diese Option nachliefert, sobald dies über Matter möglich ist.