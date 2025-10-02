Zusätzliche Philips-Hue-Bridge erfordert separate Apple-Home-Anbindung

Mit der seit kurzer Zeit erhältlichen Hue Bridge Pro bietet Signify eine leistungsstärkere Variante seiner Smarthome-Zentrale an. Während Philips Hue früher ausschließlich als Synonym für die App-Steuerung von Beleuchtungslösungen stand, hat Signify das System zwischenzeitlich um Kamera- und Sicherheitslösungen erweitert. Dementsprechend stoßen die ursprünglichen Philips-Hue-Zentralen nun schneller an ihre Grenzen.

Die mit der Hue Bridge Pro verbundenen Leistungssteigerungen machen sich allerdings auch dann positiv bemerkbar, wenn man weiterhin nur die Kernfunktionen von Philips Hue nutzt. Mit der neuen Bridge kann man bis zu 150 Lampen und Leuchten sowie 50 Schalter und Sensoren verbinden, das ist rund das Dreifache von dem, was mit den älteren Modellen der Bridge möglich ist.

Leistungsfähiger und flexibler

Wer sich die Hue Bridge Pro zulegt, kann diese nun direkt per WLAN in sein Heimnetz einbinden. Eine Kabelverbindung über Ethernet wird nicht mehr zwingend vorausgesetzt. Im Rahmen der Installation kann man in der Folge auswählen, ob man eine vorhandene Bridge ersetzen oder die neue Bridge Pro als Erweiterung für sein System verwenden will. Dies ist beispielsweise dann sinnvoll, wenn man für eine bessere Abdeckung sorgen will.

Als Erweiterung für ein vorhandenes System kann man der neuen Bridge einzelne Räume zuweisen. Die darin installierten Lampen werden dann mit der zusätzlichen Bridge verbunden und lassen sich dann gemeinsam mit den mit der anderen Bridge verbundenen Geräten bedienen.

Bridge Pro in Apple Home integrieren

Ein Sonderfall ist allerdings die Integration in Apple Home. Hier erscheinen die mit der neuen Bridge verbundenen Lampen erst dann, wenn man diese ebenfalls mit der Smarthome-Plattform von Apple verbunden hat. Dies ist so auf den ersten Blick nicht ersichtlich und kann im Zusammenhang mit der Anschaffung für Verwirrung sorgen.

Werft hierfür einen Blick in die Einstellungen der Philips-Hue-App. Im Bereich „Smart Home“ werden dort bereits vorhandene Verbindungen angezeigt. Selbst wenn dort bereits eine Verbindung zu Apple Home angezeigt wird (dies ist in der Regel die vorhandene Bridge), könnt ihr über das Plus-Zeichen oben rechts eine weitere Verbindung zu Apple Home einrichten und dort dann die zusätzliche Bridge auswählen. In der Folge werden dann auch die mit dieser Hue-Bridge verbundenen Geräte an Apple Home übergeben und erscheinen automatisch in der Home-App.