Philips Hue: App-Update macht Bewegungsmelder vielseitiger

Philips Hue hat seine iPhone-App auf Version 6.3.0 aktualisiert und erweitert damit die Möglichkeiten zur automatischen Lichtsteuerung. Bislang konnten Bewegungsmelder die Beleuchtung bei ausbleibender Bewegung beispielsweise ausschalten oder auf einen vorherigen Zustand zurücksetzen. Mit dem neuen Update lassen sich stattdessen auch bestimmte Lichtszenen aktivieren. Dadurch kann das Licht nach dem Verlassen eines Raumes automatisch in eine andere Stimmung wechseln, ohne vollständig ausgeschaltet zu werden.

Neue Lichtszene statt einfach ausschalten

Die Neuerung dürfte vor allem für Nutzer interessant sein, die ihre Beleuchtung bereits über Bewegungsmelder steuern. So lässt sich beispielsweise im Flur bei erkannter Bewegung helles Licht einschalten. Sobald niemand mehr unterwegs ist, kann Hue automatisch zu einer gedimmten Grundbeleuchtung wechseln.

Auch im Wohnzimmer sind entsprechende Automationen denkbar. Statt das Licht vollständig auszuschalten, könnte das System nach einer gewissen Zeit ohne erkannte Bewegung auf eine dezente Hintergrundbeleuchtung umschalten. Die gewünschte Szene wird dabei in der Konfiguration des jeweiligen Bewegungsmelders hinterlegt.

Die bisher verfügbaren Möglichkeiten bleiben erhalten. Wer seine Lampen bei ausbleibender Bewegung lieber vollständig ausschalten oder zum vorherigen Zustand zurückkehren lassen möchte, kann dies weiterhin tun.

Auch Kameras und MotionAware werden unterstützt

Die neue Funktion beschränkt sich nicht auf klassische Hue-Bewegungsmelder. Laut den offiziellen Versionshinweisen werden auch Hue-Kameras, die Videotürklingel, Sensorgruppen und MotionAware-Bereiche unterstützt.

Letztere ermöglichen es, kompatible Hue-Leuchten selbst zur Bewegungserkennung einzusetzen. Die Funktion wurde mit der Hue Bridge Pro eingeführt und setzt diese weiterhin voraus.

Bereits mit einem früheren Update hatte Philips Hue die Belegung seiner Lichtschalter erweitert. Nun folgen zusätzliche Möglichkeiten für die automatische Steuerung. Die kostenlose Hue-App in Version 6.3.0 setzt mindestens iOS 17 voraus und steht im App Store bereit.