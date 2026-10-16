Strava wird zum Fitnesstrainer: Neue Krafttrainings fürs iPhone

Die vor allem bei Läufern und Radfahrern beliebte Fitness-App Strava entwickelt sich zunehmend zu einem umfassenden Trainingsbegleiter. Nachdem der Anbieter bereits im Frühjahr die Erfassung von Krafttrainingseinheiten überarbeitet hatte, folgen nun geführte Workouts mit animierten Übungsanleitungen. Nutzer können dabei Sätze und Wiederholungen direkt während des Trainings dokumentieren. Die Ergebnisse werden anschließend automatisch in das persönliche Trainingsprotokoll übernommen.

Krafttraining mit animierten Anleitungen

Die neuen Trainingseinheiten wurden laut Strava von erfahrenen Krafttrainern zusammengestellt. Statt selbst nach geeigneten Übungen suchen zu müssen, können Nutzer komplette Workouts absolvieren und sich die einzelnen Bewegungsabläufe als Animation anzeigen lassen.

Zu jeder Übung liefert die App zusätzliche Informationen zur korrekten Ausführung, hilfreiche Tipps und eine Übersicht der beanspruchten Muskelgruppen. Während des Trainings lassen sich absolvierte Sätze und Wiederholungen direkt erfassen. Eine automatische Zählung allein anhand der Bewegungen kündigt Strava dagegen nicht an.

Nach Abschluss werden die Angaben mit dem Trainingsprotokoll synchronisiert. Gleichzeitig aktualisiert sich die bereits vorhandene Muskelkarte. Sie visualisiert, welche Muskelgruppen während einer Einheit besonders intensiv beansprucht wurden.

Eigene Trainingspläne und Fotoimport geplant

Die geführten Krafttrainings werden in den kommenden Wochen schrittweise für zahlende Strava-Abonnenten freigeschaltet. Wer die kostenlose Version verwendet, erhält zumindest Zugriff auf ein Beispieltraining. Gleichzeitig erweitert Strava das Angebot um zusätzliche geführte Laufeinheiten.

Für die kommenden Monate sind weitere Funktionen vorgesehen. So sollen Nutzer künftig eigene Krafttrainings zusammenstellen können. Außerdem arbeitet Strava an einer Importfunktion, die Trainingspläne aus Screenshots übernimmt. Damit könnten beispielsweise in der Notizen-App gespeicherte Übungen samt Sätzen und Wiederholungen direkt in Strava übertragen werden.

Auch zusätzliche Integrationen mit anderen Fitness-Anwendungen sind geplant. Die neuen Funktionen ergänzen das im Mai eingeführte Trainingsprotokoll, mit dem sich bereits Übungen, Gewichte und Wiederholungen erfassen lassen. Ein konkreter Termin für die weiteren Erweiterungen steht noch nicht fest.