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Philips Hue: Schalter lassen sich jetzt freier belegen
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Philips Hue hat seine offizielle iPhone-App auf Version 6.1 aktualisiert und erweitert damit die Konfigurationsmöglichkeiten der zugehörigen Lichtschalter. Die bislang teilweise an bestimmte Tasten gebundenen Funktionen lassen sich jetzt deutlich freier verteilen. So kann beispielsweise grundsätzlich jede Taste zum Dimmen oder zum Starten einer Szene verwendet werden.

Philips Hue Dimmschalter Neue Version 2021

Signify formuliert die Änderung recht knapp: Alle Tasten eines Schalters sollen künftig denselben Funktionsumfang unterstützen. Bislang waren einzelne Aktionen abhängig vom verwendeten Schalter und der jeweiligen Taste nicht überall auswählbar.

Dimmen muss nicht mehr auf der Dimm-Taste liegen

Besonders deutlich zeigt sich die Änderung beim Hue Dimmschalter. Dessen vier Tasten waren bislang funktional stärker an ihre jeweilige Beschriftung gebunden. Mit Version 6.1 kann das Dimmen nun auch über eine andere Taste gestartet werden. Entsprechend lassen sich die eigentlichen Dimm-Tasten bei Bedarf für andere Aktionen nutzen.

Die zusätzlichen Möglichkeiten stehen auch bei anderem Hue-Zubehör zur Verfügung. Dazu zählen etwa der Tap Dial Schalter, Smart Buttons und die Wandschalter-Module. Welche Funktionen sinnvoll sind, hängt dabei von der Anzahl der vorhandenen Tasten ab.

Philips Hue Ifa 2026 Img 6272

Auch langes Drücken flexibler

Erweitert wurde zudem die Belegung beim Gedrückthalten. Szenen können nun über einen langen Tastendruck auf beliebigen Tasten gestartet werden. Damit lassen sich etwa kurzer und langer Druck einer Taste mit unterschiedlichen Aktionen versehen und vorhandene Schalter besser an persönliche Gewohnheiten anpassen.

Die Neuerung ist Bestandteil der regulären Philips-Hue-App. Diese setzt mittlerweile mindestens iOS 17 voraus. Neben der erweiterten Schalterkonfiguration nennt Signify für Version 6.1 die üblichen Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen.

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23. Sep. 2026 um 15:26 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    8 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Wurde ja auch mal Zeit, die Gängelung der Kunden aufzuheben.

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  • Ich habe die Tasten über Apple Home belegt da kann man jede Taste mit Funktionen belegen wie man will zum Beispiel kurz drücken ein und länger drücken aus Oder Bosch Heizungtermostat Taste 1, 5 Grad, Taste 2, 23 Grad usw.

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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