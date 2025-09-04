Philips Hue Bridge Pro: Deutlich leistungsfähigeres Modell startet

Der Anbieter Signify hat die Herbst-Neuheiten für sein Beleuchtungssystem Philips Hue vorgestellt. Neben diversen Lampen wurde in diesem Rahmen auch die neue Version der Hue Bridge offiziell angekündigt.

Die neue Schaltzentrale für Philips Hue trägt den Namen Hue Bridge Pro und verdreifacht die Zahl der damit verwendbaren Lampen. Die neue Bridge lässt sich mit bis zu 150 Lampen und Leuchten sowie 50 Schaltern und Sensoren verbinden. Die Basis für diese Leistungssteigerung schaffen dem Hersteller zufolge ein wesentlich stärkerer Prozessor und deutlicher erweiterter Speicher. Fortan lassen sich in der Bridge bis zu 500 personalisierte Lichtszenen speichern und man darf grundsätzlich mit merklich besseren Reaktionszeiten rechnen.

Auch anschlussseitig hat Signify bei der neuen Pro-Version der Bridge nachgebessert. Die Hue Bridge Pro setzt nicht mehr zwingend einen Ethernet-Anschluss voraus, sondern kann auch über WLAN genutzt werden. Der Wechsel von einer aktuellen Bridge auf das neue Modell soll sich dank entsprechender Softwareunterstützung einfach realisieren lassen. Zudem will der Hersteller in Kürze auch die Möglichkeit nachliefern, die Daten von mehreren Bridges der aktuellen Generation auf eine einzige Bridge Pro zu übertragen.

Die neue Pro-Version der Philips Hue Bridge lässt sich bereits zum Preis von 89,99 Euro bestellen.

MotionAware macht Lampen zu Bewegungssensoren

Als exklusive Funktion der Hue Bridge Pro hat Signify mit MotionAware eine Funktion angekündigt, mit deren Hilfe sich Hue-Lampen zu Bewegungssensoren machen lassen. Erkennt das System eine Bewegung, lassen sich automatisch Lichter einschalten und Hinweise in der Hue-App anzeigen. Laut Signify sind fast alle Hue-Leuchten mit der Technik kompatibel. Der Haken: Für die Nutzung ist ein Hue-Secure-Abo erforderlich, weil die Beleuchtungslösung laut Hersteller auf diesem Weg enger mit den Überwachungsfunktionen von Hue verbunden wird.

Bei der ebenfalls zum Signify-Konzern gehörenden Beleuchtungsmarke WiZ wird diese Technologie unter dem Namen „SpaceSense“ bereits seit mehreren Wochen und ohne zusätzliche Kosten angeboten.