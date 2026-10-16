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Künftig 99,50 Euro für Apple-Health-Anbindung

Apple Health: Withings führt Abo-Pflicht für Neukunden ein
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Wer eine smarte Waage, Blutdruckmessgerät oder Smartwatch von Withings verwendet, konnte seine Messwerte bislang kostenlos mit Apple Health synchronisieren. Damit ist für Neukunden nun Schluss. Seit dem 13. Oktober verlangt der französische Hersteller ein kostenpflichtiges Withings+-Abonnement, um Gesundheitsdaten automatisch an Apple Health und andere Anwendungen weiterzugeben. Die Änderung betrifft sämtliche neu erstellten Benutzerkonten und nicht nur bestimmte Geräte.

Withing Boday Scan 2

99,50 Euro jährlich für die Synchronisierung

Die neue Regelung bestätigt Withings inzwischen auf seiner offiziellen Supportseite. Wer sein Konto ab dem 13. Oktober 2026 erstellt hat, benötigt für die Datenübertragung ein aktives Withings+-Abonnement. Dieses kostet in Deutschland 9,95 Euro monatlich oder 99,50 Euro jährlich.

Beim Kauf eines Geräts im Withings-Onlineshop ist ein kostenloser Probemonat enthalten. Anschließend wird die automatische Synchronisierung ohne Abo eingestellt. Bereits an Apple Health übertragene Daten bleiben dort allerdings erhalten.

Die Withings-App selbst lässt sich weiterhin kostenlos nutzen. Auch die Messwerte bleiben zugänglich und können beispielsweise als PDF exportiert werden. Die automatische Weitergabe an andere Gesundheitsanwendungen ist dagegen Bestandteil des kostenpflichtigen Angebots.

Withings Body Fit

Bestandskunden behalten kostenlosen Zugriff

Immerhin gibt es eine wichtige Ausnahme: Wer sein Withings-Konto spätestens am 12. Oktober erstellt hat, kann die Synchronisierung weiterhin kostenlos verwenden. Das gilt ausdrücklich auch dann, wenn später eine neue Waage oder Smartwatch gekauft und mit dem bestehenden Konto verbunden wird.

Als Begründung für die Umstellung nennt Withings einen neuen KI-Connector, der Gesundheitsdaten künftig auch mit Diensten wie ChatGPT und anderen KI-Assistenten verbinden soll. Dafür habe man die Schnittstellen und Datenschutzmaßnahmen überarbeitet. Weshalb dadurch auch die bisher kostenlose Apple-Health-Synchronisierung kostenpflichtig werden muss, bleibt allerdings offen.

In den Supportforen des Herstellers sorgt die Entscheidung bereits für deutliche Kritik. Nutzer bemängeln vor allem, dass eine grundlegende Funktion zur Weitergabe eigener Gesundheitsdaten nun regelmäßig Geld kosten soll.

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16. Okt. 2026 um 06:56 Uhr von Ben Fehler gefunden?


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  • Unglaublich. Wäre ich Neukunde, wäre das für mich definitiv ein Ausschlussgrund.

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  • Ich war kurz davor mir eine Withings Waage zu kaufen… damit hat sich das erledigt!

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  • So langsam dreht die Tec Industrie am
    Kabel. Wäre es mir null Wert. Die 3 Sekunden Daten händisch zu übertragen tut auch nicht weh.

    Antworten

  • Dann heisst es wohl abschied nehmen – ist ja nur eine Frage der Zeit, dass man als Bestandskunde mit dem Abo voll gespamt wird :(

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  • Option für KI wäre toll, so würde ich zu einer Alternative wechseln.

    Synchronisieren in eine 3rd Party App über eine 3rd Party Schnittstelle für 10€ ist wirklich unverschämt.

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  • Was sind denn Alternativen zu Withings?

    Antworten

  • Schade, hatte immer mal mit dem Gedanken gespielt, da die Messwerte wohl ähnlich gut sein sollten wie bei der AW.
    Außerdem wollte ich gerne mal wieder den klassischen Uhren Look, ohne auf die Gesundheitsfeatures zu verzichten. War aber bisher genau aus diesem Grund skeptisch.
    Wenn schon ein Abo da ist, besteht ja immer die Gefahr, dass man dieses zur Gewinnmaximierung ausweitet.

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  • Als ob es bei der kostenfreien Möglichkeit für Bestandskunden bleiben würde.
    Ich habe zwar ein altes Nutzerkonto, aber damit ist dieser Hersteller für sämtliche Neuanschaffungen disqualifiziert.

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  • Alle bescheuert. Egal ob Politik oder Handel, der Mensch wird immer mehr zur Melkkuh.

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