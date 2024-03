Phil Schiller: 80 Stunden pro Woche für den App Store im Einsatz

Im Herbst 2020 kündigte Apple an, dass der langjährige Top-Manager Phil Schiller seinen Posten als „Senior Vice President of Worldwide Marketing“ ablegen und die Verantwortung für sein Amt stattdessen an Greg „Joz“ Joswiak übergeben würde.

Phil Schiller bei der HomePod-Vorstellung

„Apple Fellow“ seit 2020

Schiller, der 1987 im Alter von nur 27 Jahren zu Apple kam und unter Steve Jobs maßgeblich am Aufstieg des Unternehmens beteiligt war, würde fortan stattdessen die Rolle eines „Apple Fellow“ bekleiden.

Als „Apple Fellow“ würde Schiller zwar auch weiterhin wichtige Aufgaben bei Apple wahrnehmen und bleibe, so hieß es aus Cupertino, für den App Store und die Organisation von Apple-Veranstaltungen zuständig.

Die meisten Apple-Beobachter waren sich damals jedoch einig: Der Positionswechsel galt als erster Schritt Schillers in den Ruhestand. Doch dies ist offenbar nicht der Fall.

Wie das Wall Street Journal aktuell berichtet, verlässt sich Apple-Chef Tim Cook bei vielen Fragen rund um den App Store nach wie vor auf Phil Schiller. Und in Zeiten von amerikanischen Kartellrechtsklagen und neuen Europäischen Digitalgesetzen gibt es zur Zeit so viele offene Baustellen rund um den App Store wie schon seit Jahren nicht mehr.

Im Dauereinsatz für den App Store

Nach Angaben des Blattes würde sich Schiller zwar gemeinsam mit Marketing-Chef Greg Joswiak und dem Dienste-Spezialisten Eddy Cue um den App Store kümmern, scheint von den dreien aber am aktivsten zu sein.

Mit Schillers Engagement vertraute Personen berichten, dass Schiller Apple-intern für seine nahezu 80-stündige Arbeitswoche bekannt sei, ständig erreichbar wäre und umgehend auf E-Mails reagieren würde.

Schiller hat in den zurückliegenden Jahren zahlreiche Keynote-Auftritte auf wichtigen Apple-Veranstaltungen absolviert. Berühmt sind der Sprung aus mehreren Metern Höhe auf Kommando von Steve Jobs und das „Can’t innovate anymore my ass“-Zitat zur Vorstellung des damals rundum erneuerten Mac Pro.