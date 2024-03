Google Maps: Neuer Fokus auf Listen und KI-Zusammenfassungen

Googles Karten-Team hat über bevorstehende Aktualisierungen der Google Maps-Applikation informiert und zwei neue Funktionen angekündigt, die Nutzern bei der Reiseplanung unter die Arme greifen sollen.

Listen erhalten mehr Gewicht

Zum einen sollen Anwender eigene Listen mit gesicherten Orten, Restaurants und Locations besser organisieren und schneller teilen können. Demnächst wird Google dazu mehrere neue Werkzeuge bereitstellen, mit denen sich etwa die Reihenfolge von Listenelementen anpassen lassen und Inhalte aus sozialen Medien in eigenen Listen verlinkt werden können.

Die neuen Listen-Tools sollen in den kommenden Tagen sowohl für iOS- als auch für Android-Nutzer zur Verfügung gestellt werden.

Googles Straßenkarten werden es zudem ermöglichen, auf Listen mit Empfehlungen von zuverlässigen Quellen und Listen aus der Google Maps-Community zuzugreifen. In einem ersten Schritt wird diese Funktion zunächst jedoch nur in ausgewählten Städten in den USA und in Kanada verfügbar sein.

Nutzer finden hier dann Empfehlungen durch kuratierte Listen, die von Portalen wie Lonely Planet, The New York Times und OpenTable erstellt wurden. Geplant sind Listen mit einer Vielzahl von Themen, von angesagten Restaurants bis hin zu versteckten Insider-Locations.

Google Maps unterscheidet dabei zwischen drei Arten von Listen: „Trending“ für Orte, die kürzlich an Beliebtheit gewonnen haben, „Top“ für langjährige Favoriten und „Gems“ für Geheimtipps.

KI-Zusammenfassungen

Eine tiefe Integration neuer KI-Funktionen soll die Detail-Ansicht von Orten optimieren und hier dafür sorgen, dass mit einem Blick alle wichtigen Schlüsselinformationen schnell erfasst werden können. Google verspricht hier vorzusortieren und vorhandene Community-Infos zusammenzufassen.