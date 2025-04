Pflanzensensor FYTA 2.0: 4 neue Varianten starten auf Kickstarter

Erinnert ihr euch an den Pflanzensensor FYTA Beam? Wir haben das Gerät nach seiner Markteinführung ausprobiert und wurden erstmal enttäuscht. Letztendlich hat es fast ein Jahr gedauert, bis die aus Deutschland stammenden Entwickler die zugehörige App soweit hatten, so weit hatten, dass sie den damit verbundenen Erwartungen gerecht werden konnte. Jetzt hat das dahinterstehende Team wieder Zeit gefunden, um sich mit der Optimierung der Hardware zu befassen. Im August sollen unter dem Label FYTA 2.0 vier neue Pflanzensensoren erscheinen und interessierte Nutzer können sich die Geräte über Kickstarter vorab zu vergünstigten Preisen sichern.

Mit der FYTA-2.0-Familie wollen die Entwickler des Zubehörs neben verschiedenen Sensorvarianten für den Innenbereich auch die Möglichkeit bieten, im Freien wachsende Pflanzen in seine per App verwaltete Pflanzensammlung einzubinden.

Sensoren für Zimmerpflanzen und außen

Der neue Outdoor-FYTA wird bis zum Anschlag im Erdboden versenkt, sodass lediglich die mit Licht- und Temperatursensoren ausgestattet Oberfläche sichtbar bleibt. Unter der Erde misst das Gerät die Feuchtigkeit und den Nährstoffgehalt des Bodens.

Für den Innenbereich stehen verschiedene Varianten des Sensors zur Verfügung. Der FYTA Beam misst mit Licht, Temperatur, Feuchtigkeit und Nährstoffgehalt die gleichen Faktoren wie das Modell für den Außenbereich, aber in Topfpflanzen innerhalb der Wohnung. Das kleinere Modell mit Namen Mini Beam ist ausschließlich dafür konzipiert, die Feuchtigkeit und den Nährstoffgehalt im Blick zu behalten. Als drittes neues Gerät für den Innenbereich wird der FYTA Sphere nicht in die Erde gesteckt, sondern direkt an der Pflanze angebracht, wo er neben den Lichtverhältnissen und der Temperatur auch die Luftfeuchtigkeit überwacht.

App-Anbindung über Bluetooth, WLAN oder LTE

Alle FYTA-Sensoren liefern ihre Messergebnisse über Bluetooth oder einen optionalen WLAN- oder LTE-Hub an die zugehörige App. Dort erhalten Nutzer dann ausführliche Informationen über über den Status der Pflanzen und Tipps rund um die nötige Pflege.

Das FYTA-System lässt sich auch in die Smarthome-Plattformen IFTTT, Homey und Home Assistant einbinden. An einer Anbindung an Apple Home wird den Entwicklern zufolge gearbeitet.

Über die Finanzierungsplattform Kickstarter lassen sich die neuen Produkte in verschiedenen Varianten zu Einführungspreisen vorbestellen. Die Auslieferung soll im August erfolgen.