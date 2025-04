4 „Wo ist?“-Tracker zum Einzelpreis von 3,75 Euro

Das dürfte der neueste Tiefstpreis für AirTag-Alternativen sein. Jedenfalls können wir uns nicht daran erinnern, zuvor schon günstigeres, mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk kompatibles Zubehör gesehen zu haben. Kauft man sie im Viererpack, bekommt man bei Amazon, bekommt man bei Amazon gerade „Wo ist?“-Tracker in zwei verschiedenen Varianten zum Einzelpreis von 3,75 Euro.

Als offizielle Preisempfehlung für die Viererpacks werden jeweils 29,99 Euro angegeben. Momentan findet man auf beiden Produktseiten allerdings einen Aktionscode, mit dessen Hilfe sich dieser Preis um die Hälfte reduzieren lässt. Wenn man beide Versionen in den Einkaufswagen packt, kann man ebenfalls per Gutschein zusätzlich nochmal 5 Prozent sparen. Allerdings dürften die Angebote zeitlich und in der Stückzahl begrenzt sein, prüft also den beim Kaufabschluss angezeigten Endpreis.

Zwei weiße und zwei schwarze Tracker im Paket

Die beiden Viererpacks setzen sich aus jeweils zwei weißen und zwei schwarzen, mit auswechselbaren Batterien ausgestatteten „Wo ist?“-Trackern zusammen.

Die mit abgerundeten Ecken ausgestattete quadratische Variante hat eine Kantenlänge von 32 Millimetern und ist 8,5 Millimeter dick. Bei diesem Modell ist eine Öse für die Befestigung am Schlüsselbund oder dergleichen direkt integriert. Zudem sind hier vier kleine Schlüsselringe im Lieferumfang enthalten.

Das runde Modell ist mit einem Durchmesser von 31 Millimetern und einer Stärke von neun Millimetern ungefähr so groß wie ein AirTag und ähnelt diesem auch von den Verwendungsmöglichkeiten. Für die Befestigung am Schlüsselbund oder an einem Gepäckstück sind eine Silikonhülle und ein kleiner Schlüsselring im Lieferumfang enthalten. Beide Modelle sind gegen Staub und Wasser geschützt.

Die Tracker können ausschließlich in Verbindung mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk verwendet werden. Das Zubehör wird mithilfe der „Wo ist?“-App aktiviert und kann dort dann entsprechend benannt und einem Gegenstand zugeordnet werden, dessen Standort man dann über die Apple-Anwendung abrufen kann. Über einen integrierten Lautsprecher können die Tracker Signaltöne mit bis zu 100 dB Lautstärke abspielen.