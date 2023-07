Pflanzensensor FYTA: Version 3.0 rückt Bedürfnisse in den Mittelpunkt

Die gut funktionierende Pflanzenerkennung ist weiterhin in der App vorhanden und selbst die „News“ lassen sich noch aufspüren, überdecken den eigentlichen Sinn und Zweck der FYTA-App nun jedoch nicht mehr. Ein so gutes wie überfälliges Update für die 45 Euro teuren Pflanzensensoren.

In der neuen Version geht es vor allem um die angelegten Gewächse, deren Gesundheitsindikatoren sich hier nun an prominenter Stelle einsehen lassen. Zudem Informiert die App nach dem öffnen nun sofort darüber, wenn es den eigenen Pflanzen an Wasser oder Licht fehlen sollte.

Was wir damals überhaupt nicht verstanden haben: Die wichtisgetn Pflanzen-Informationen der eingerichteten Gewächse musste in der FYTA-App mit der Lupe gesucht werden. Statt vor allem über die eigenen Sensoren und die eigenen Grünpflanzen zu informieren, trat die FYTA wie ein allgemeines Gartenmagazin auf, das Pflanzen der Woche präsentierte, allgemeine Pflegetipps gab und Blogeinträge anzeigte, die nichts mit dem eigenen Garten zu tun hatten. Dies hat sich mit Version 3.0 der FYTA-App nun grundlegend geändert.

