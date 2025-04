ZDF-App: Update soll Probleme mit der Audiowiedergabe beheben

Das ZDF hat endlich das Problem behoben, aufgrund dessen seine Mediathek-App Probleme mit der Audioausgabe auf einem HomePod hatte. Falls ihr davon betroffen seid, sollte die Anwendung in der jetzt verfügbaren Version 6.0.4 wieder wie erwartet funktionieren.

Die vor gut zwei Wochen vom ZDF vorgenommene Überarbeitung des hauseigenen Streaming-Portals und der begleitenden App wurde kontrovers aufgenommen. Insbesondere im Zusammenhang mit den Änderungen im Bereich der Funktion und Navigation gab es von zahlreichen Nutzern auch Kritik.

Ganz besonders können wir den Ärger der von dem Audioproblem betroffenen Nutzer nachvollziehen, die sich mit dem Problem an den Sender gewandt haben und mit arroganten und falschen Auskünften abgespeist wurden. Nachdem der Sender anfangs Apple für das Problem verantwortlich gemacht haben soll, war es nun doch möglich, den Fehler durch eine Aktualisierung der App aus der Welt zu schaffen.

Nutzer-Feedback zu weiten Teilen negativ

Die beanstandeten Fehler und Funktionseinschränkungen betreffen gleichermaßen die Nutzung der App auf dem iPhone, iPad und auf Apple TV. Ganz besonders wird die Tatsache kritisiert, dass die Wiedergabe von Live-Streams im Anschluss an die Aktualisierung deutlich unzuverlässiger geworden ist. Nutzer berichten davon, dass die Wiedergabe unterbrochen wird oder an andere Stellen springt. Ebenso scheint es mit der neuen Version vermehrt Probleme mit der Offlinenutzung zu geben. Äußere Einflüsse können hier ausgeschlossen werden, da die App vor dem Update in der gleichen Umgebung einwandfrei funktioniert hat.

Für Ärger sorgt auch, dass das ZDF mit dem Update die Anforderungen an die unterstützten Geräte nach oben geschraubt hat. In diesem Zusammenhang kommt wohl besonders zum Tragen, dass ein großer Teil der Nutzer auch ältere iPad-Modelle in Benutzung hat, die beispielsweise als Internet-Gerät fürs Sofa sowie zum Spielen oder für den Medienkonsum Verwendung finden.