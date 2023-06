Per LiDAR und Kamera: Apple führt durch 3D-Erfassung von Objekten

Apple selbst beschreibt die neue Objekterfassung in der WWDC-Session 10191 „ Meet Object Capture for iOS „. Die Code-Beispiele lassen momentan noch auf sich warten .

Die so erstellten 3D-Dateien werden im Format USDZ ausgegeben und lassen sich anschließend in Anwendungen mit Apples neuem Reality Composer Pro öffnen, der später im Laufe des Monats zum Download für interessierte Mac-Nutzer angeboten werden soll.

Ist der Scan der sichtbaren Bereiche abgeschlossen, ruft Apples neuer Assistent zum Wenden des Objekts auf, um so auch die bis dahin unsichtbaren Bereiche ablichten zu können. Drittentwickler können die geführte Objekterfassung die Apple hier anbietet in ihre eigenen Anwendungen übernehmen und ihren Anwender so eine schnelle Erfassung von 3D-Objekten anbieten, etwa als Vorlage für 3D-Druck-Aufträge.

So nimmt der neue Apple-Assistent Nutzer beim Erfassen neuer Objekte geradezu an die Hand: Die Objekte werden auf geraden Untergründen selbstständig erfasst und dann mit einem Fortschrittsbalken versehen, der darüber informiert von welchem Bereich des Objektes noch Aufnahmen fehlen und welche Details schon im Kasten sind.

So wird Apple als Bestandteil von iOS 17 eine umfangreiche Objekterfassung zur Verfügung stellen, die sich auf allen iPhone-Modellen ab dem iPhone 12 Pro (mit LiDAR-Modul) nutzen lässt und die Erstellung von 3D-Modellen so einfach macht, wie die erste Face-ID-Konfiguration bei der Inbetriebnahme des eigenen iPhones. Auch iPad-Modelle mit integrierten LiDAR-Modulen, wie etwa die dritte Generation des iPad Pro werden selbstverständlich unterstützt.

