ChatGPT: Offizielle App unterstützt jetzt auch Siri

Der Macher des KI-Textgeneratoren ChatGPT haben eine neue Version ihrer offiziellen iPhone-Applikation veröffentlicht und bieten in dieser nun integrierte Siri-Kurzbefehle für den Zugriff auf den menschenähnlichen Chatbot an.

Nach der Installation der neu im App Store freigegebenen Version 1.2023.152 vom heutigen Donnerstag lässt sich ChatGPT in den Modulen der Kurzbefehle-Applikation aufspüren und nutzen.

Neue Siri-Kurzbefehle verfügbar

Hier stehen die beiden neuen Aktionen „Ask ChatGPT“ und „Start a new Chat with ChatGPT“ zur Verfügung, die sich nach Belieben in eigene Kurzbefehle integrieren oder auch direkt starten lassen.

Die offizielle ChatGPT-Applikation steht in Deutschland seit dem 25. Mai zur Verfügung und lässt sich mit einem OpenAI-Konto grundsätzlich kostenlos nutzen. Lediglich Anwender die auch bei starkem Andrang auf den Dienst bevorzugt behandelt werden möchten und solche, die Wert darauf legen das jeweils aktuellste KI-Modell nutzen zu können, sollten das Upgrade auf ChatGPT Plus vornehmen. Dieses wird direkt in der App zur monatlichen Buchung angeboten und kostet 22,99 Euro.

ChatGPT kann Texte erstellen, auf nahezu beliebige Fragen antworten, Fehler suchen, Textentwürfe, sich Ideen zu beliebigen Themengebieten ausdenken, Texte zusammenfassen und noch vieles mehr.

Ergebnisse ohne Garantie

Allerdings ist die Anwendung bzw. das im Hintergrund aktive Large Language Modell nicht ganz fehlerfrei. So kann es passieren, dass ChatGPT auch konkrete Fragen, zu denen es eindeutig richtige Antworten gibt, falsch reagiert, sich Fakten ausdenkt oder Halbwahrheiten wild durcheinander würfelt.

Wer jedoch einfach nur auf der Suche nach Formulierungshilfen ist, mögliche phonetische Fehler in Transkripten aufspüren oder einen Textkörper auf seine Kernaussagen zusammen schrumpfen möchte, der findet in ChatGPT einen hilfreichen Begleiter.