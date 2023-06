Heutig günstig: Das schnelle Ladedreieck und das Apple Watch-Ladedock

Ebenfalls günstiger ist auch das von ESR angebotene Ladedock für die Apple Watch . Der magnetische Lade-Puck mit integriertem USB-C-Stecker lässt sich in nahezu beliebigen Netzteile, Rechner oder auch iPads stecken und versorgt die Apple Watch so spontan mit Strom.

Ein kurzer Hinweis auf zwei aktuelle Preisaktionen, in deren Rahmen sowohl das erst seit wenigen Wochen am Markt verfügbare MagGo-Ladedreieck von Anker als auch den Anfang März neu gestarteten Apple Watch Ladestecker von ESR günstiger als üblich angeboten werden.

