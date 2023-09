PayPal USA unterstützt jetzt Apple Pay

Der Bezahldienst PayPal hat im vergangenen Jahr eine direkte Verknüpfung mit Apple Pay angekündigt. Amerikanische Nutzer von PayPal können jetzt von dieser Option Gebrauch machen.

Dem Apple-Blog 9to5Mac zufolge sehen PayPal-Kunden in den USA die Option zum Hinzufügen ihrer PayPal-Kreditkarte zur Apple Wallet seit heute beim Aufruf der Startseite der PayPal-App. Zudem werden die Kreditkarten von PayPal jetzt auch beim Hinzufügen neuer Karten zur Apple Wallet in der Auswahlliste mit den kompatiblen Zahlungsmitteln aufgeführt.

Für US-Nutzer mit PayPal-Kreditkarten

Die Apple-Pay-Erweiterung von PayPal betrifft bislang nur die USA. Hintergrund ist wohl allem voran die Tatsache, dass PayPal dort unter den Labels PayPal und Venmo Kreditkarten für Privatkunden anbietet. In Deutschland hat PayPal bislang nur eine Kreditkarte für Geschäftskunden im Programm.

Amerikanische Kunden von PayPal können ihre Kredit- und Debitkarten nun zur Apple Wallet hinzufügen und überall dort verwenden, wo Apple Pay akzeptiert wird. Die Venmo-Karten werden bislang offenbar noch nicht unterstützt.

Über die Integration der Kreditkarten von PayPal und Venmo in Apple Pay hinaus wurde für dieses Jahr auch angekündigt, dass PayPal-Händler Apple Pay als zusätzliche Zahlungsoption anbieten können und damit zusammenhängend auch Apples Tap to Pay in den Leistungsumfang von PayPal integriert wird.

Tap to Pay wird auch in PayPal integriert

Tap to Pay bietet iPhone-Besitzern die Möglichkeit, das Smartphone auch als Bezahlterminal zu verwenden. Kunden können dann kontaktlos über NFC bezahlen, indem sie eine kompatible Bezahlkarte oder ein anderes Smartphone an das iPhone des Händlers halten.

Tap to Pay wurde erst im vergangenen Monat auch in den Niederlanden eingeführt. Zuvor war Großbritannien das einzige Land in Europa, in dem Apple das neue Bezahlsystem live geschaltet hat. Ob dies auch auf einen baldigen Start von Tap to Pay in Deutschland hindeutet, bleibt offen. Konkret gibt es diesbezüglich noch keinerlei Infos oder Ankündigungen.