Die von Apple im Frühjahr in den eigenen App Stores und mit ausgewählten Partnern eingeführte „Tap to Pay“-Funktion macht das iPhone zu einem kontaktlosen Bezahlterminal. Voraussetzung dafür ist lediglich das Vorhandensein einer von Apple zertifizierten App sowie ein iPhone XS oder neuer, das die technischen Voraussetzungen für den kontaktlosen Datenaustausch über NFC erfüllt.

Mit Blick auf entsprechendes Angebot in Deutschland gibt es bislang allerdings nichts zu vermelden. Die Ankündigung bezieht sich zunächst einmal ausschließlich auf die USA, was wohl nicht zuletzt auch damit zusammenhängt, dass die Bezahlkarten von PayPal hierzulande noch gar nicht angeboten werden.

PayPal will vom nächsten Jahr an die Apple-Pay-Zahlung mit den hauseigenen sowie den von der PayPal-Tochter Venmo ausgegebenen Kredit- und Debitkarten ermöglichen. Zudem will das Unternehmen damit verbunden auch die Anfang dieses Jahres von Apple als Erweiterung von Apple Pay angekündigte Bezahlfunktion Tap to Pay unterstützen.

Zunächst nur in den USA PayPal kündigt Unterstützung von Apple Pay und „Tap to Pay“ an

Insert

You are going to send email to