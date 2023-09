Disney+ drei Monate für jeweils 1,99 Euro

Preiserhöhungen in diesem Umfang sehen wir ja bereits über die letzten zwei Jahre hinweg in allen Bereichen. So haben mittlerweile auch fast alle Musikstreaming-Dienste ihre Monatspreise erhöht.

Disney+ lässt sich aktuell noch regulär für 8,99 Euro im Monat abonnieren. Im Dezember steht dann aber eine drastische Preiserhöhung auf 11,99 Euro pro Monat an. Ergänzend will Disney+ dann zusätzlich auch einen durch Werbeeinblendungen mitfinanzierten Tarif für voraussichtlich 5,99 Euro im Monat anbieten.

Das Angebot richtet sich nicht nur an Neukunden, sondern auch an zurückkehrende Abonnenten mit einem Mindestalter von 18 Jahren. Die 2 Euro im Monat sind mit Blick auf das aktuelle Angebot von Disney+ auf jeden Fall ein Schnäppchen. Zu den Neuerscheinungen im aktuellen Monat zählen beispielsweise „Arielle, die Meerjungfrau“ und eine neue Staffel von „Rocco Schiavone“. Ohnehin kann Disney+ neben den Disney- und Pixar-Produktionen allein schon mit dem Marvel-Universum und seiner Star-Wars-Sammlung punkten.

