Pass4Wallet: Eigene Kundenkarten im Apple Wallet

Wir haben hier vor Ort eine Boulderhalle, die zwar so fortschrittlich ist, dass die Kundenkarte auf einen scanbaren Strichcode setzt, die gleichzeitig aber so traditionell unterwegs ist, dass diese weder von Apps noch RFID-Karten begleitet wird. Neue Kletterer bekommen schlicht ein handlaminiertes Stück Papier.

Um die Kundenkarte dennoch auf dem iPhone abzulegen, bietet sich die komplett kostenfreie App Pass4Wallet an, die beim Erstellen nahezu beliebiger Karten hilft und diese anschließend in das vorinstallierte iPhone-Wallet aufnimmt.

Wer will kann zudem eine Geo-Position festlegen, so dass die Karte automatisch auf dem iPhone-Sperrbildschirm auftaucht, wen man sich in der Nähe der Kletterhalle befindet.

Pass4Wallet ist die Showcase-Anwendung des kleinen App-Entwickler-Studios „girappe“, die Werbung für die Qualität ihrer Programmierer machen soll und weder eure Daten auswertet noch Geld von euch haben will. Erst kürzlich in Version 2.0 veröffentlicht, können wir den die App empfehlen und euch als schlanke Alternative zu den üblichen Verdächtigen ans Herz legen.