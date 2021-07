Smartmi Air Purifier P1: HomeKit-Luftreiniger startet in Deutschland

Xiaomi startet mit dem Verkauf des mit HomeKit kompatiblen Smartmi Air Purifier P1 in Deutschland. Das im Frühjahr vorgestellte und in ersten Ländern in den Handel gebrachte Gerät lässt sich jetzt zum Preis von 139,95 Euro bestellen. Als Liefertermin wird der 23. bis 27. Juli angegeben.

Der im tragbaren Design gehaltene Smartmi Air Purifier misst 22 Zentimeter im Durchmesser und ist rund 36 Zentimeter hoch – eine Steckdose ist für den Betrieb natürlich erforderlich. Trotz seiner kompakten Maße soll die Reinigungsleistung des Geräts für Räume bis zu 30 Quadratmetern ausreichen. Der integrierte Dreifachfilter mit H13-Klassifizierung absorbiert laut Herstellerangaben Pollen, Rauch und Tierhaare gleichermaßen.

Auf dem in die Oberseite des Geräts integrierten Display werden neben den Betriebsmodi Informationen zur aktuellen Luftqualität angezeigt. Neben der Belastung mit PM2.5- und PM10-Partikeln kommt hier auch ein nicht alltäglicher Pollenindikator zum Einsatz. Per Farbcode ist die aktuelle Pollenbelastung hier in vier Stufen ersichtlich.

Neben dem Automatikmodus lässt sich der Smartmi P1 in verschiedenen manuellen Stufen betreiben. So steht ein geräuscharmer Modus für den Einsatz in Schlafzimmern bereit, im Normalmodus sollen Leistung und Geräuschpegel bestmöglich ausgeglichen sein, ergänzend kann die Geräteleistung auch auf einen manuellen Wert gesetzt werden.

Die iPhone-Anbindung erfolgt über die App Smartmi Link. Hier stehen neben einer Fernbedienung und erweiterten Einstellungen auch detaillierte Verlaufskurven zum Abruf bereit. Zudem lässt sich jederzeit die aktuelle Luftqualität und Pollen- beziehungsweise Schadstoffbelastung abrufen.

Alternativ zur Bedienung am Gerät oder per App kann der Smartmi Air Purifier P1 auch in HomeKit eingebunden werden. Neben der Funktionsanzeige in der App besteht dann auch die Möglichkeit, den Luftreiniger per Sprachbefehl an- oder auszuschalten oder aktuelle Messwerte abzufragen.

Die Haltbarkeit der Filter wird vom Hersteller abhängig von der Nutzung mit sechs bis zwölf Monaten angegeben. Ersatzfilter finden sich zwar noch nicht im deutschen Vertrieb, werden jedoch schon auf der Herstellerseite zum Preis von 40 Dollar gelistet.