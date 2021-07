Fjorden: iPhone-Kameragriff mit Bedienelementen sucht Unterstützer

Als Kameragriff soll Fjorden nicht nur dabei unterstützen, das iPhone bei Aufnahmen mit der Rückkamera ebenso wie bei Selfies sicher und ruhig in der Hand zu halten, sondern ist auch gleich noch mit gut erreichbaren Bedienelementen ausgestattet, deren Umsetzung nach einer technischen Herausforderung klingt. So soll sich der Auslöser wie bei „echten“ Kameras zum Fokussieren halb und für die Aufnahmen dann ganz drücken lassen, ein Drehrad will direkten Zugriff auf Einstellungen wie Belichtung oder Aufnahmemodus bieten. Zudem versprechen die Entwickler eine gut erreichbare Fernbedienung für die Zoomfunktion und eine vom Nutzer programmierbare Sondertaste. Den versprochenen Funktionsumfang will das Fjorden-Team mithilfe seiner zugehörigen Fjorden Camera App bereitstellen.

Insert

You are going to send email to