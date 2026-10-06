Auch elektronische Parkscheiben günstig
Verkehrswarner von Ooono und Needit ab 21,99 Euro erhältlich
Der erst seit August erhältliche Verkehrswarner Ooono No 2 Plus Aluminium ist im Rahmen der Prime Deal Days bei Amazon zum Preis von 59,99 Euro erhältlich. Den regulären Preis von 84,95 Euro empfinden wir trotz der edlen Aluminiumausführung als zu hoch gegriffen, zumal solche Geräte im Fahrzeug in der Regel sowieso eher unauffällig platziert werden. Das Standardmodell des Ooono ist derzeit für 47,45 Euro erhältlich.
Das neue Ooono-Modell kommt ohne Abo aus und funktioniert wie die anderen Geräte des Herstellers in Verbindung mit dem Ortungssystem des iPhone und einer zugehörigen App. Radar- und Gefahrenstellen werden akustisch und über den integrierten LED-Ring signalisiert. Neue Ereignisse lassen sich per Knopfdruck melden, nicht mehr vorhandene Warnstellen über eine separate Taste melden.
Ooono verzichtet seit vergangenem Jahr auf die Zusammenarbeit mit dem Portal Blitzer.de. Der Verkehrswarner setzt jetzt auf eine eigene Datenbank. Ob sich die Genauigkeit dadurch grundsätzlich verändert hat, lässt sich schwer beurteilen. Uns fällt allerdings auf, dass die Unterscheidung zwischen den Fahrtrichtungen nicht mehr immer zuverlässig funktioniert.
Needit setzt weiter auf Blitzer.de
Die Alternative Needit Drive One 2 verweist dagegen weiterhin auf eine Partnerschaft mit Blitzer.de und wird bei Amazon aktuell zum bisherigen Bestpreis von 21,99 Euro angeboten.
Auch bei der Optik setzt Needit einen anderen Schwerpunkt als Ooono. So habe man das Gerät bewusst mit einer neutralen schwarzen Front ausgestattet, damit es sich möglichst unauffällig in das Armaturenbrett integrieren lässt.
Der Needit Drive One 2 funktioniert ebenfalls in Verbindung mit einer iPhone-App und ohne Abonnement. Die integrierte Batterie soll rund zwei Jahre halten und auswechselbar sein.
Elektronische Parkscheiben ab 15,95 Euro
Beide Anbieter haben zudem elektronische Parkscheiben im Programm, die derzeit zu Sonderpreisen erhältlich sind. Die günstigsten Optionen sind hier die Ooono P-Disc No 1 für 15,95 Euro, die etwas elegantere Ooono P-Disc No 2 für 17,95 Euro oder die Needit Park Lite für 18,99 Euro.
Kann mir bitte jemand erklären wozu ich sinnlose und auffällige extra Hardware benötige, wo es doch eine simple und deutlich billigere App auch tut? Gibt es dafür wirklich Käufer?
Ist im Handling teilweise leichter für ältere oder technisch weniger versierte Menschen. Zudem kann man das Smartphone dann trotzdem stumm haben.
Interessant, der OOONO Co-Driver NO2 hat durch den Chromring einen exklusiven Look. Der Chromring fällt ja gar nicht auf und hebt sich von einem in der Regel schwarzen Cockpit auch gar nicht ab . Die Polizei wird bei einer Verkehrskontrolle diesen exklusiven Look begeistert zur Kenntnis nehmen und dem Fahrer einen richtig guten Geschmack attestieren.
Ich warte auf den Tag, an dem jemanden das Auto beschlagnahmt oder der Führerschein entzogen wird wegen der Nutzung.
Fahrt doch einfach den Regeln entsprechend und gut….