Der erst seit August erhältliche Verkehrswarner Ooono No 2 Plus Aluminium ist im Rahmen der Prime Deal Days bei Amazon zum Preis von 59,99 Euro erhältlich. Den regulären Preis von 84,95 Euro empfinden wir trotz der edlen Aluminiumausführung als zu hoch gegriffen, zumal solche Geräte im Fahrzeug in der Regel sowieso eher unauffällig platziert werden. Das Standardmodell des Ooono ist derzeit für 47,45 Euro erhältlich.

Das neue Ooono-Modell kommt ohne Abo aus und funktioniert wie die anderen Geräte des Herstellers in Verbindung mit dem Ortungssystem des iPhone und einer zugehörigen App. Radar- und Gefahrenstellen werden akustisch und über den integrierten LED-Ring signalisiert. Neue Ereignisse lassen sich per Knopfdruck melden, nicht mehr vorhandene Warnstellen über eine separate Taste melden.

Ooono verzichtet seit vergangenem Jahr auf die Zusammenarbeit mit dem Portal Blitzer.de. Der Verkehrswarner setzt jetzt auf eine eigene Datenbank. Ob sich die Genauigkeit dadurch grundsätzlich verändert hat, lässt sich schwer beurteilen. Uns fällt allerdings auf, dass die Unterscheidung zwischen den Fahrtrichtungen nicht mehr immer zuverlässig funktioniert.

Needit setzt weiter auf Blitzer.de

Die Alternative Needit Drive One 2 verweist dagegen weiterhin auf eine Partnerschaft mit Blitzer.de und wird bei Amazon aktuell zum bisherigen Bestpreis von 21,99 Euro angeboten.

Auch bei der Optik setzt Needit einen anderen Schwerpunkt als Ooono. So habe man das Gerät bewusst mit einer neutralen schwarzen Front ausgestattet, damit es sich möglichst unauffällig in das Armaturenbrett integrieren lässt.

Der Needit Drive One 2 funktioniert ebenfalls in Verbindung mit einer iPhone-App und ohne Abonnement. Die integrierte Batterie soll rund zwei Jahre halten und auswechselbar sein.

Produkthinweis Needit Drive One 2 Verkehrsassistent I Offizieller Partner von Blitzer.de 21,99 EUR 34,99 EUR

Elektronische Parkscheiben ab 15,95 Euro

Beide Anbieter haben zudem elektronische Parkscheiben im Programm, die derzeit zu Sonderpreisen erhältlich sind. Die günstigsten Optionen sind hier die Ooono P-Disc No 1 für 15,95 Euro, die etwas elegantere Ooono P-Disc No 2 für 17,95 Euro oder die Needit Park Lite für 18,99 Euro.