Party-Planer: Apple baut Einladungen-App weiter aus

Apple hat seine noch junge Einladungen-App seit der Vorstellung im Februar mehrfach erweitert und lässt dem Projekt deutlich mehr Aufmerksamkeit zukommen als etwa Clips oder auch Apple Music Classical.

Die Einladungen-App richtet sich an Nutzer, die digitale Einladungen zu privaten Feiern oder anderen Anlässen verschicken möchten. Sie wird nicht standardmäßig mit iOS ausgeliefert, sondern muss separat aus dem App Store geladen werden. Einladungen steht bislang ausschließlich für das iPhone bereit, erstellte Einladungen lassen sich jedoch auch im Webbrowser anzeigen.

Die App erlaubt es, Einladungen mit eigenen Fotos oder Vorlagen aus einer von Apple gepflegten Galerie zu gestalten. Zudem sind Kartendienste und Wetterinformationen integriert, sodass Gäste automatisch eine Wegbeschreibung sowie die Wetterprognose für den Veranstaltungstag erhalten. Eingeladene Teilnehmer können Bilder und Videos zu einem gemeinsamen Album beisteuern. Für Abonnenten von Apple Music besteht die Möglichkeit, Playlisten mit anderen Gästen zu teilen. Bereits frühere Aktualisierungen haben die Option eingeführt, Links zu Geschenke- oder Speiselisten einzubinden. Diese lassen sich mit Titel, Internetadresse und einem kurzen Erklärungstext ergänzen.

Neues Widget mit Countdown-Funktion

Mit der jetzt erschienenen Version 1.4 erhält die App erstmals ein Widget für den Home-Bildschirm des iPhones. Dieses zeigt einen Countdown bis zur nächsten Veranstaltung an und ist in drei Größen verfügbar. Die Funktion soll den schnellen Überblick erleichtern, ohne dass die App jedes Mal geöffnet werden muss. Ein Fingertipp auf das Widget führt direkt zur Detailansicht des jeweiligen Events in der Anwendung.

Die App ist kostenlos erhältlich, setzt zum Erstellen und Versenden von Einladungen jedoch ein Abonnement von iCloud+ voraus. Der kostenpflichtige Cloud-Dienst dient eigentlich zur Speichererweiterung, wird hier aber zugleich als technischer Rahmen für die Verwaltung und den Versand der Einladungen genutzt.