Weiterhin nur auf dem iPhone verfügbar
Party-Planer: Apple baut Einladungen-App weiter aus
Apple hat seine noch junge Einladungen-App seit der Vorstellung im Februar mehrfach erweitert und lässt dem Projekt deutlich mehr Aufmerksamkeit zukommen als etwa Clips oder auch Apple Music Classical.
Die Einladungen-App richtet sich an Nutzer, die digitale Einladungen zu privaten Feiern oder anderen Anlässen verschicken möchten. Sie wird nicht standardmäßig mit iOS ausgeliefert, sondern muss separat aus dem App Store geladen werden. Einladungen steht bislang ausschließlich für das iPhone bereit, erstellte Einladungen lassen sich jedoch auch im Webbrowser anzeigen.
Die App erlaubt es, Einladungen mit eigenen Fotos oder Vorlagen aus einer von Apple gepflegten Galerie zu gestalten. Zudem sind Kartendienste und Wetterinformationen integriert, sodass Gäste automatisch eine Wegbeschreibung sowie die Wetterprognose für den Veranstaltungstag erhalten. Eingeladene Teilnehmer können Bilder und Videos zu einem gemeinsamen Album beisteuern. Für Abonnenten von Apple Music besteht die Möglichkeit, Playlisten mit anderen Gästen zu teilen. Bereits frühere Aktualisierungen haben die Option eingeführt, Links zu Geschenke- oder Speiselisten einzubinden. Diese lassen sich mit Titel, Internetadresse und einem kurzen Erklärungstext ergänzen.
Neues Widget mit Countdown-Funktion
Mit der jetzt erschienenen Version 1.4 erhält die App erstmals ein Widget für den Home-Bildschirm des iPhones. Dieses zeigt einen Countdown bis zur nächsten Veranstaltung an und ist in drei Größen verfügbar. Die Funktion soll den schnellen Überblick erleichtern, ohne dass die App jedes Mal geöffnet werden muss. Ein Fingertipp auf das Widget führt direkt zur Detailansicht des jeweiligen Events in der Anwendung.
Die App ist kostenlos erhältlich, setzt zum Erstellen und Versenden von Einladungen jedoch ein Abonnement von iCloud+ voraus. Der kostenpflichtige Cloud-Dienst dient eigentlich zur Speichererweiterung, wird hier aber zugleich als technischer Rahmen für die Verwaltung und den Versand der Einladungen genutzt.
Totgeburt alleine schon durch den iPhone-Zwang, geschweige denn iCloud-Abo als Voraussetzung.
+1
Hatte gerade noch überlegt meine Freunde so zu meinen Konzerten und Veranstaltungen einzuladen – aber so eher völlig unattraktiv und nicht zuende gedacht.
Das ist beste und einzige Kommentar, allein schon durch die Absolutheit seiner Aussage.
Möglich. Ich finde die Idee trotzdem gut. Für Familienfeiern eignet sich das bei uns in jedem Fall. Aber der Versand an andere Systeme wäre natürlich schon zweckmäßig.
Also das Argument mit iCloud Abo ist ja wohl nicht gerade zutreffend.
Da ja denke ich so gut wie jeder ein Abo hat, alleine schon um seine Geräte zu sichern?!
Ansonsten ist die App vermutlich für die meisten wirklich nicht so interessant, aber gut…
Die eingeladenen benötigen weder ein iPhone, noch ein iCloud+-Abo.
Insbesondere das Teilen der Bilder finde ich großartig. Der einzige Punkt ist, dass um Bilder einzustellen „nicht iPhone-User“ sich einen Apple-Account anlegen müssen.
Dann denke ich mir aber wieder, Android-User sind es doch eh gewohnt überall ihre Daten herzugeben und sich überall anzumelden… also sollte ein Apple-Account auch kein Problem sein.
Viele Androidbenutzer (oder gar die meisten?) haben wohl regelrecht einen Hass auf alles was mit Apple in Zusammenhang steht und würden sich wohl eher ein Bein abhacken als sich bei Apple zu registrieren…
Traurig
iPhone Zwang? Schon viele Einladungen gemacht und niemand benötigt ein iPhone dafür.
Nutzen wir für unsere Events regelmäßig. Ist eigentlich ganz cool. iPhone-Zwang hin oder her. Aber die Kollegen wissen sich zu helfen. Und die App ist auch kostenlos. :)
Benötigen die Empfänger auch einen Apple Account?
Habe es jetzt zur Einladung aller Gäste für die Schuleinführung meines Sohnes genutzt. Das war ein Riesen Aufwand. Schon als es begann, dass mich jeder zweite anrief, weil er/sie die Einladung nicht ohne Apple Account sehen konnte. Keiner der Android-Nutzer hatte dann auch Lust, sich einen Apple Account nur für die Feier anzulegen. Am Ende musste ich noch mal Termine einstellen für alle Android-Nutzer. Voll der doppeltenAufwand. Und dann geteilte Foto-Alben, Playlists und der ganze Quatsch. Als würden Oma und Opa oder Tante Elisabeth ne Playlist erstellen. Was für eine Käse-App. Völlig weltfremd und unnütz.
Habe es für zwei private Feiern ausprobiert.
Die eingeladenen Gäste sind überwiegend vom Prozedere genervt.
Meine Frau (iPhone) meckerte über den langen Anmeldeprozess (Web, da die App nicht installiert), schließlich ist sie mit dem iPhone aktiv, mit dem sich angemeldet werden soll.
Die Androidnutzer reagieren mit „ich habe aber kein iPhone“.
Am Ende hat ein großer Teil nur eine Rückmeldung außerhalb des Systems gegeben, andere waren in dem Moment überfordert, wollten es später nochmal versuchen und haben es dann vergessen.
Mein Fazit: an sich eine gute Überlegung, ich habe meine beiden Gästelisten dann doch manuell führen und bei (zu) vielen gezielt nachfragen müssen.
Werde es vermutlich nicht nochmal nutzen, schade.
Habe den Fehler gemacht, es kurz nach der Veröffentlichung tatsächlich auszuprobieren. War ein Flop auf ganzer Linie. Idee ist irgendwie ganz nett, Umsetzung mangelhaft.
Finde die App so dämlich wegen dem iPhone Zwang. Die meisten meiner Freunde haben Android, wie’s in Europa halt so ist. Ohne den Zwang würde ich die App sicher regelmäßig nutzen
Sollen die sich eben ein anständiges Handy kaufen. Würde da nie Rücksicht drauf nehmen.
Mal wieder am Nutzer vorbei und ein weiterer Beweis in welcher Blase Apple eigentlich lebt. Zu 100% wird es immer den einen Nutzer unter den Bekannten geben der eben kein iPhone/Apple ID besitzt. Tja, und was machen wir mit dem? Ach Apple. Labern ständig was Diversity und alle Menschen sind gleich, grenzen hier aber eine nicht unerhebliche Gruppe aus. Ja Apple, genauso funktioniert Kommunikation. Kein Wunder das bei denen intern so einiges im argen liegt. Genau mein Humor. Abgesehen davon würde ich so eine Funktion in die Messenger App integrieren statt eine weitere App für 5x im Jahr Nutzung herunterzuladen die unnötig meinen Speicher verschwendet.