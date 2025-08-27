iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 886 Artikel

Gibt das Logo-Design verwertbare Hinweise?

Zwischen Blau und Orange: Spekulationen um Apples Event-Motiv
Apple hat mit der offiziellen Einladung zum iPhone-Event am 9. September zwar nur wenige neue Details preisgegebene – mit Zeitpunkt und Ablauf hatten wir bereits im Vorfeld gerechnet – dennoch sorgt die Terminbestätigung wie gewohnt für Diskussionen über die Ausgestaltung der nächsten iPhone-Generation.

De Us Motiv

Die Event-Einladungen aus den USA und aus Deutschland

Spekuliert wird hier vor allem über das animierte Veranstaltungslogo, das in einem Farbverlauf aus Schwarz, Blau, Gelb und Orangerot gestaltet ist und von einem blauen Leuchtring umgeben wird. Auf Apples Webseite heißt es im beschreibenden ALT-Text :“Glowing Apple logo in a gradient of black, blue, yellow, and red, blue halo around the edge“.

Hinweise aus dem Logo-Design

Branchenbeobachter spekulieren, dass die Farbwahl Hinweise auf die kommenden Modelle geben könnte. So wird das Orange im Apple-Logo mit einer neuen Farbvariante für die Pro-Modelle in Verbindung gebracht. Das helle Blau könnte wiederum auf die gemunkelte iPhone-17-Air-Reihe verweisen, die durch besonders flache Bauweise auffallen soll. Auch Apples Anspielung auf eine besonders überraschende Optik („jaw dropping“, sinngemäß etwa „den Kiefer herunterfallen lassen“) wird mit dem schlankeren Design in Verbindung gebracht.

Darüber hinaus erinnert die bewegte Grafik auf Apples Event-Seite an die Darstellung einer Wärmebildkamera, was zusätzliche Interpretationen möglich macht.

Ablauf, Übertragung und Kalender

Apple wird die Veranstaltung am Dienstag, den 9. September, um 19 Uhr deutscher Zeit ausstrahlen. Der Livestream wird über die offizielle Webseite abrufbar sein und ist bereits jetzt über einen eigenen YouTube-Link erreichbar, der im Vorfeld freigeschaltet wurde. Interessierte können sich zudem direkt über die Event-Seite von Apple einen Kalendereintrag herunterladen, um an den Termin erinnert zu werden.

Die Aufmerksamkeit richtet sich insbesondere auf die Vorstellung des iPhone 17 in mehreren Ausführungen. Neben einer neuen Air-Variante werden auch Anpassungen beim Standardmodell erwartet. Die Pro-Geräte könnten mit überarbeitetem Kameramodul und leistungsstärkerer Hardware erscheinen. Gewissheit wird es jedoch erst geben, wenn Apple das Line-up im Rahmen der Übertragung offiziell präsentiert.
27. Aug. 2025 um 08:28 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


  • Wäre denn die erwähnte Wärmebildkamera tatsächlich möglich? Also technisch und bezahlbar? Wofür könnte man die ernsthaft und spaßeshalber verwenden?

    • Denke, dann kommt eher eine elektrische Insektenstichbehandlung!

    • Ernsthafte Verwendungen für Wärmebildkameras gibt es Einige. Einfach mal den Browser bzw. die KI Deiner Wahl befragen.

    • Wenn das Logo überhaupt mit Temperatur zu tun hat, dann vermute ich eher mit der Temperatur, also den Energieverbrauch, des Geräts selber. Darauf deutet m.E. auch die Dominanz von Blau hin. Könnte also einfach ein weiterer Schritt energiesparender Technik sein.

    • Ja wäre sie, gab schon einige handys von CAT mit eingebauter wärmebildkamera, waren sogar normal bezahlbar. Wärmebildkameras sind super um auf platinen fehler zu suchen, die verlegung einer wandheizung zu überprüfen bevor man dübellöcher bohrt, finden von wärmebrücken am haus, zu steuerung einer flugabwehrrakete, überprüfen der sicherheit des 12VHPWR steckers…
      das wären zumindest die anwendungsfälle die mir spontan einfallen

  • Technisch wäre sie schwer umzusetzen in einem Gerät, das eigentlich keinen Platz für neue Komponenten hat. Wenn man sich Wärmebildkameras anschaut, die beispielsweise von der Feuerwehr verwendet werden, sind diese allein schon ein Vielfaches größer als ein iPhone. Technik kann natürlich immer in einem gewissen Maße verkleinert werden, aber das große Problem ist dann einfach der Preis.

    • Es gibt von z.B. Blackview schon Smartphones mit Wärmebildkamera. ist halt die Frage inwieweit man diese mit „richtigen“ Wärmebildkameras vergleichen kann.

    • Naja, es gibt winzige Wärmebildkameras zum Anstecken an Smartphones, diese könnte man problemlos auch direkt einbauen. Platzmässig dürfte das nicht das grosse Problem sein. Die Kameras sind aber recht teuer, und für den begrenzten allgemeinen Nutzen lohnt sich das eher nicht. Die meisten Leute wären sicher nicht bereit 250€ (bei Apple sicherlich eher 500€) Aufpreis zu zahlen, für ein Feature, was nie benötigt wird.

  • Ich lese da „awe dropping“, nicht „jaw dropping“.

    • Ja … und eine richtige umgangssprachliche Übersetzung wäre auch “ da fällt die Kinnlade runter“, nix mit Kiefer ;-) Wortspiele wie awe dropping lassen sich oft nur schwer bis gar nicht übersetzen, in diesem Fall ist dann aber wohl etwas gemeint wie dass es Staunen ohne Ende erzeugt.

  • Ich sage es geht nur um die Gehäuse Farben Blau und Orange, die schon geleakt wurden. Apple kann nur noch Modellpflege. Echte Neuheiten und Innovation vermisse ich seit Langem.

  • Ok, die nächsten 14 Tage hat Kaffeesatz wieder Hochkonjunktur…

  • Da hat jemand GANZ tief in die Tarotkarten geschaut, wa?

    Meine Güte, man kann auch wirklich in alles etwas hineininterpretieren…

  • Bei „Kinnlade herunterfallen“ habe ich sofort an ein Fold-iPhone gedacht. Aber kann eigentlich nicht sein, oder?

  • Ich bin nun seit dem iPhone 3gs ‚dabei‘. Sind wir doch mal ehrlich, die Zeit der großen Innovationen ist vorbei und der Hype um neue Geräte ebenso. Keine Berichte über Schlange stehen vor den Stores und jubelnde Käufer. Klar – Verbesserungen gibt es jedes Jahr, aber was wirklich bahnbrechendes Neues? Dünner, schneller, neue Kamera…Und was soll das denn auch bitte sonst sein? Was fehlt ‚uns‘ denn an einem – Achtung – „Telefon“, was eh schon ziemlich viel kann? Espresso zubereiten wird das iPhone nie können….

    Ich persönlich werde mir die Keynote anschauen und dann überlegen ob mir das gebotene Wert sein wird vom 15ProMax umzusteigen, eigentlich so wie seit Jahren schon…..(für die AppleWatch sieht es übrigens genauso aus)

  • Apple macht nur noch Softwarepflege wie auch bei den Geräten. Es bleibt wie es ist. Meist ändert sich nur die Kanera und der Chip. Werde erstmal wieder 4-5 Jahre bei meinem IPhone bleiben. Wie auch bei der Apple Watch. Lohnt einfach nicht.

    Antworten Melden

    • Gegenfrage: Wer kauft sich jedes Jahr ein neues Auto, „normale“ Armband Uhr, Festnetz Telefon, Fernseher etc…

      Ein paar Jahre zwischen zwei Geräten schont das Konto und weckt doch sowieso die Vorfreude!

      Dann merkt man auch wieder Unterschiede!

      Ich verstehe es einfach nicht wie jedes Jahr geglaubt wird, dass es krasse technische Fortschritte zum Vorjahr gibt.

      Vielleicht werde ich auch nur alt (und Weise)
      ;)

  • Wie jedes Jahr, wird viel zu viel in die Grafik der Event-Ankündigung hineininterpretiert.

    Farben – kann sein. Gerät wird nicht so warm, kann auch sein. Das wars aber dann auch schon, denke ich.

  • Die Spannung hält sich in diesem Jahr in äußerst engen Grenzen…

