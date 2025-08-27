Zwischen Blau und Orange: Spekulationen um Apples Event-Motiv

Apple hat mit der offiziellen Einladung zum iPhone-Event am 9. September zwar nur wenige neue Details preisgegebene – mit Zeitpunkt und Ablauf hatten wir bereits im Vorfeld gerechnet – dennoch sorgt die Terminbestätigung wie gewohnt für Diskussionen über die Ausgestaltung der nächsten iPhone-Generation.

Die Event-Einladungen aus den USA und aus Deutschland

Spekuliert wird hier vor allem über das animierte Veranstaltungslogo, das in einem Farbverlauf aus Schwarz, Blau, Gelb und Orangerot gestaltet ist und von einem blauen Leuchtring umgeben wird. Auf Apples Webseite heißt es im beschreibenden ALT-Text :“Glowing Apple logo in a gradient of black, blue, yellow, and red, blue halo around the edge“.

Hinweise aus dem Logo-Design

Branchenbeobachter spekulieren, dass die Farbwahl Hinweise auf die kommenden Modelle geben könnte. So wird das Orange im Apple-Logo mit einer neuen Farbvariante für die Pro-Modelle in Verbindung gebracht. Das helle Blau könnte wiederum auf die gemunkelte iPhone-17-Air-Reihe verweisen, die durch besonders flache Bauweise auffallen soll. Auch Apples Anspielung auf eine besonders überraschende Optik („jaw dropping“, sinngemäß etwa „den Kiefer herunterfallen lassen“) wird mit dem schlankeren Design in Verbindung gebracht.

Darüber hinaus erinnert die bewegte Grafik auf Apples Event-Seite an die Darstellung einer Wärmebildkamera, was zusätzliche Interpretationen möglich macht.

Ablauf, Übertragung und Kalender

Apple wird die Veranstaltung am Dienstag, den 9. September, um 19 Uhr deutscher Zeit ausstrahlen. Der Livestream wird über die offizielle Webseite abrufbar sein und ist bereits jetzt über einen eigenen YouTube-Link erreichbar, der im Vorfeld freigeschaltet wurde. Interessierte können sich zudem direkt über die Event-Seite von Apple einen Kalendereintrag herunterladen, um an den Termin erinnert zu werden.

Die Aufmerksamkeit richtet sich insbesondere auf die Vorstellung des iPhone 17 in mehreren Ausführungen. Neben einer neuen Air-Variante werden auch Anpassungen beim Standardmodell erwartet. Die Pro-Geräte könnten mit überarbeitetem Kameramodul und leistungsstärkerer Hardware erscheinen. Gewissheit wird es jedoch erst geben, wenn Apple das Line-up im Rahmen der Übertragung offiziell präsentiert.